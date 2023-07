"In cucina con Giulia": crostini con salsa rosa

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Oggi crostini con salsa rosa. Pane abbrustolito con una salsetta di uovo e pomodoro per un antipasto veloce e sfizioso, magari abbinato ad un bel bicchiere di bollicine!

Per me è uno dei cosiddetti “comfort food”. Quando ero piccola ne ho mangiati in quantità industriali, spesso volevo solo quelli per cena.

Ecco i miei crostini con salsa rosa.

Ingredienti:



salsa di pomodoro

uova

olio e.v.o.

sale

peperoncino

Per prima cosa ho tagliato il pane a fette (meglio se del giorno prima) e l’ho abbrustolito e messo da parte coperto per mantenerlo caldo.

Poi ho iniziato a preparare la salsa soffriggendo il peperoncino nell’olio (e se volete un sapore più deciso anche della cipolla).

Appena il peperoncino ha preso colore ho spento e lasciato raffreddare.

Ho aggiunto la passata di pomodoro (in quantità a seconda del numero di crostini da fare!) e ho fatto cuocere fino ad ottenere una salsetta abbastanza densa.

Intanto che la salsa era in cottura ho sbattuto le uova come per fare una frittata.

La quantità di uova deve essere circa la stessa della salsa di pomodoro per ottenere una crema di un bel rosa aranciato.

Ho rovesciato le uova nella salsa ancora in ebollizione e ho mescolato bene e velocemente per evitare che si formassero grumi.

A questo punto ho spalmato la salsa rosa ancora ben calda sul pane e ho servito i miei crostini.