"In cucina con Giulia": crostata light alla marmellata

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Oggi ho voluto provare una ricetta light per la crostata alla marmellata... ottimo risultato, provate! Ingredienti: 300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere

200 gr di marmellata a piacere In una terrina mescolate la farina, il burro fuso e lasciato raffreddare, il sale, il limoncello, l’uovo e lo zucchero. Aggiungete il lievito e impastate il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. A questo punto imburrate e infarinate una teglia e stendetevi i 2/3 del composto formando un fondo di circa 2 cm di spessore. Spalmatevi la marmellata e col resto della pasta create dei cordoni per decorare. Mettete in forno per circa 40 minuti a 180°

