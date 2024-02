Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": crostata di ricotta 3 febbraio 2024

da Sweet and Salty Corner Grosseto: La crostata di ricotta è un dolce tipico delle mie zone: pasta frolla ripiena di una cremosa ricotta, se piace anche aromatizzata con Alchermes che le dona un piacevole profumo e il colore rosato. A casa la preparo spesso e finisce in un istante. Ecco la mia crostata di ricotta.

Ingredienti: 300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere

scorza di 1 limone grattugiato

500 gr di ricotta

zucchero vanigliato Per la pasta frolla: impastate farina, uova, burro, zucchero e lievito rapidamente. Formate una palla. Per il ripieno: amalgamate alla ricotta lo zucchero vanigliato e la scorza di un limone. A questo punto foderate il fondo di una teglia precedentemente imburrata e infarinata con 3/4 circa di pasta, aiutandovi con le mani inumidite. Rovesciate la ricotta all’interno e decorate con strisce ottenute dalla pasta avanzata. Infornate a 180° per circa 30/40 minuti. A piacere spolverizzate con dello zucchero a velo.

