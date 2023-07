"In cucina con Giulia": crostata crema pasticcera e fragoline di bosco

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: La crostata crema pasticcera e fragoline di bosco è uno dei miei dolci preferiti. Un abbondante strato di crema pasticcera in un guscio di pasta frolla e tante fragoline.

La gelatina che ho utilizzato è fatta con agar agar anziché la classica colla di pesce e questo rende la ricetta adatta anche ai vegetariani.

L’agar agar è un gelificante naturale ricavato da alghe; in commercio ce ne sono di molte marche ed ognuno ha dosi diverse da utilizzare per la stessa quantità di acqua, la cosa importante però è che deve bollire per attivarsi.

Ecco la mia crostata crema pasticcera e fragoline di bosco.

Ingredienti (per uno stampo a cerniera di 22 cm di diametro):

per la pasta frolla:

300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere

per il ripieno:

1 dose di crema pasticcera

fragoline di bosco q.b.

per la gelatina:

250 ml di acqua

1,5 gr di agar agar in polvere

Per prima cosa ho preparato la pasta frolla: in una terrina ho mescolato la farina, il burro a temperatura ambiente, il sale, il limoncello, l’uovo e lo zucchero. Ho aggiunto il lievito e impastato il tutto velocemente con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

La pasta frolla si lavora più facilmente se viene lasciata riposare in frigo per circa 20/30 minuti avvolta nella pellicola trasparente.

Ho steso la pasta frolla e ho foderato con questa il fondo e i bordi della teglia (ricoperta di carta da forno o inburrata e infarinata) .

Con i rebbi di una forchetta ho bucherellato il fondo di pasta, poi ho ritagliato un disco di carta da forno, l’ho appoggiato al centro della pasta frolla e ho riempito con il fagioli secchi.

Il tutto serve per non far gonfiare la pasta durante la cottura.

A questo punto ho infornato a 180° fino a cottura ultimata.

Intanto ho preparato la crema pasticcera aromatizzandola con un pezzetto di bacca di vaniglia.

Una volta sfornato ho fatto intiepidire il “guscio” di pasta frolla e l’ho riempito con la crema anch’essa intiepidita.

Ho lavato le fragoline di bosco e le ho fatte asciugare, poi e le ho distribuite sulla superficie di crema.

Per preparare la gelatina ho fatto sobbollire per 3 minuti l’acqua in cui ho mescolato la polvere di agar agar. Una volta intiepidita l’ho utilizzata per ricoprire le fragoline.

Ho tenuto la crostata crema pasticcera e fragoline di bosco in frigo fino a pochi minuti prima di servirla!