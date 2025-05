"In cucina con Giulia": crostata cioccolato e ricotta

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Che ne dite di una crostata cioccolato e ricotta? Pasta frolla al cacao ripiena di crema di ricotta e scaglie di cioccolato fondente. Vi assicuro che è da provare!

Faccio spesso le crostate sia con marmellate varie che con la ricotta piacciono molto a tutti qui a casa, ma questa con la pasta frolla al cacao non l’avevo ancora mai fatta. Ed è stato un esperimento riuscitissimo.

Ecco la mia Crostata cioccolato e ricotta.

Ingredienti ( per uno stampo da 24 cm di diametro ):

per la pasta frolla al cacao:

150 gr di burro

100 gr di zucchero

1 uovo

2 cucchiai di limoncello

1 pizzico di sale

150 gr di farina

75 gr di cacao amaro in polvere

75 gr di frumina

1/2 bustina di lievito vanigliato

per il ripieno:

500 gr di ricotta mista

Zucchero a velo q.b.

100 gr di cioccolato fondente

Per prima cosa ho preparato la pasta frolla al cacao: ho lavorato a crema il burro lasciato ammorbidire a temperatura ambiente, con lo zucchero, poi ho aggiunto gli altri ingredienti e ho impastato fino ad ottenere una palla omogenea e compatta.

Ho preparato il ripieno lavorando a crema la ricotta con lo zucchero a velo (per la quantità di zucchero aggiungetene poco per volta e assaggiate via via per trovare la disegno giusta per i vostri gusti).

Ho sminuzzato il cioccolato fondente e l’ho amalgamato al composto di ricotta.

A questo punto ho foderato il fondo e le pareti di una teglia precedentemente imburrata e infarinata (o foderata di carta da forno) con 3/4 circa di pasta, aiutandomi con le mani inumidite.

Ho rovesciato la crema di ricotta all’interno della teglia e ho decorato con strisce ottenute dalla pasta avanzata.

Ho infornato a 180° per circa 30/40 minuti.

A piacere spolverizzate con dello zucchero a velo.

Ho lasciato raffreddare bene la crostata cioccolato e ricotta prima di servirla!