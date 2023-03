Rubriche "In cucina con Giulia": crostata alla crema di limone 25 marzo 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Se non sapete che dolce preparare provate la crostata alla crema di limone. La crostata è sempre buona per ogni occasione e farcita con la crema di limone ha un gusto davvero ottimo. Per questa crostata avevo voglia di cambiare e ho scelto una teglia a forma di cuore, anziché la classica forma tonda o rettangolare. La mia crostata alla crema di limone. Ingredienti:

per la pasta frolla : 300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere per il ripieno : crema al limone Per prima cosa ho preparato la crema al limone con la ricetta che trovate anche sul blog e l’ho messa da parte a raffreddare, coprendola con la pellicola trasparente che va appoggiata sulla superficie della crema per evitare che si formi la “crosticina”. Intanto ho preparato la pasta frolla: in una terrina ho mescolato la farina a cui ho aggiunto il lievito, il burro fuso e lasciato raffreddare, il sale, il limoncello, l’uovo e lo zucchero. Ho impastato bene il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. A questo punto ho imburrato e infarinato una teglia e vi ho steso i 2/3 del composto formando un fondo e dei laterali di circa 2 cm. Ho riempito il “guscio” di pasta frolla con la crema di limone e ho livellato bene con una spatola (o la lama di un coltello) Con la pasta rimanente ho fatto dei cordoni per decoro e li ho sistemati sulla crostata formando un reticolo. Ho infornato la crostata in forno preriscaldato a 180°per circa 30 minuti. Una volta pronto ho sfornato il dolce e l’ho lasciato raffreddare bene, poi l’ho tolto dalla teglia e l’ho sistemato su un vassoio. A piacere si può completare la preparazione con una spolverata di zucchero a velo (facoltativo!). A questo punto non resta che gustare questa meravigliosa crostata con crema di limone!

