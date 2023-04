"In cucina con Giulia": cosci di pollo alle erbe

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Cosci di pollo alle erbe per la cena di stasera. Un secondo piatto poco impegnativo da preparare e si sporca davvero poco in cucina: praticamente solo un piatto e una teglia!

Non ho utilizzato un trito di erbe già pronto ma l’ho preparato io, visto che ci vuole un attimo a farlo. Io ho usato salvia, rosmarino e pementa, ma potete utilizzare le erbe che preferite, o se volete, anche delle spezie.

Ecco i miei cosci di pollo alle erbe.

Ingredienti:



cosci di pollo

trito di erbe

olio e.v.o.

sale e pepe

Per prima cosa ho fiammeggiato i cosci di pollo in modo da eliminare eventuali resti di piumaggio. Li ho messi in un piatto e li ho spennellati con dell’olio evo e spolverati con del trito di erbe. Ecco come l'ho preparato: ho lavato e asciugato bene alcune foglie di rosmarino, salvia e pementa e vi ho unito il sale grosso; ho tritato il tutto per renderlo molto fino e conservato in un barattolo. È un mix di erbe perfetto per condire i cosci di pollo.

Ho lasciato i cosci di pollo a marinare per circa 10/15 minuti, poi ho girato i cosci e ho spennellato d’olio e spolverizzato con il trito di erbe anche l’altro lato. Ho lasciato marinare per altri 10/15 minuti.

Ho spostato i cosci su della carta stagnola (ma va bene anche la carta da forno) e li ho chiusi a cartoccio.

Ho cotto in forno a 180° per circa 45 minuti, regolatevi comunque a seconda della potenza del forno che state utilizzando.

Ricordatevi di girare i cosci ogni tanto!

Una volta cotti ho tolto i cosci di pollo alle erbe dal cartoccio e li ho serviti.

Questa volta li ho accompagnati con le patate arrosto che si possono preparare a parte o nella stessa teglia del pollo, come ho fatto io.