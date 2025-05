"In cucina con Giulia": cordon bleu di patate con fiori di zucca e scamorza affumicata

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Come nasce l’idea dei cordon bleu di patate con fiori di zucca e scamorza affumicata? Presto detto: avevo voglia di cordon bleu, ma essendo anni che non mangio carne diciamo che avevo un problemino. E allora mi sono inventata questa versione che alla fine di cordon bleu non ha niente però è un’ottima alternativa! Al posto del pollo ci sono le patate, al posto del prosciutto cotto i fiori di zucca e per dare un sapore più deciso ho utilizzato la scamorza affumicata.

Ecco il mio cordon bleu di patate con fiori di zucca e scamorza affumicata.

Ingredienti (per 4/5 cordon bleu):

6 patate medie

farina q.b.

sale

10 fiori di zucca

scamorza affumicata

olio di semi

Per prima cosa ho preparato la base dei cordon bleu: ho lessato le patate in abbondante acqua, poi le ho sbucciate e schiacciate con una forchetta. Ho salato e lasciato intiepidire. Una volta intiepidite ho aggiunta la farina q.b. per ottenere un panetto abbastanza consistente.

Intanto ho pulito e lavato i fiori di zucca, li ho asciugati bene (meglio aprirli per facilitare l’operazione) e li ho fritti per pochi secondi in olio caldo, giusto il tempo di renderli croccanti. Li ho salati leggermente.

Ho diviso la pasta di patate in 10 palline uguali (praticamente ogni pallina corrisponde a mezzo cordon bleu) e le ho schiacciate cercando di dare più o meno la stessa forma.

Su una metà ho distribuito i fiori di zucca e le fettine di scamorza e ho chiuso ogni cordon bleu con l’altra metà di pasta di patate schiacciata.

Importante è sigillare bene i bordi.

A questo punto ho cotto i cordon bleu di patate con fiori di zucca e scamorza affumicata in una padella antiaderente senza aggiungere olio, ma solo muovendoli e rigirandoli spesso.

Quando si forma una crosticina abbrustolita sono pronti. Da servire subito!