Rubriche "In cucina con Giulia": confettura di melagrana e prosecco 13 maggio 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Confettura di melagrana e prosecco. Lo so che decisamente non è stagione, ma avevo provato questa confettura un po' di tempo fa e ancora non avevo avuto modo di proporvela. L’altro giorno, passeggiando sono passata davanti ad un bellissimo melograno fiorito e così mi è tornata in mente. Perché c’è da dire che le mie passeggiate difficilmente sono senza un obiettivo secondario: una foto da fare, due asparagi da raccogliere o anche semplicemente guardarmi intorno per vedere se mi viene l’ispirazione per qualche nuova ricetta! Questa confettura ha un colore che ricorda il Natale ed è perfetta abbinata ai formaggi, secondo il mio gusto, meglio se semistagionati o stagionati. Ecco la confettura di melagrana e prosecco. Ingredienti:

500 ml di succo di melagrana

250 gr di zucchero

1 mela verde

1 tazzina di prosecco Per ottenere il succo di melagrana sgrana i frutti e frulla i semini rossi con il mixer ad immersione. Filtra il succo e mettilo in una pentola. Aggiungi lo zucchero e la mela tagliata a cubetti (con la buccia) poi metti tutto sul fuoco, mescolando di tanto in tanto. Appena il composto raggiunge il bollore unisci anche il prosecco. Passa il tutto con il mixer e continua a mescolare fino a che la confettura non raggiunge la giusta consistenza. Travasa la confettura nei barattoli precedentemente sterilizzati, chiudi bene il tappo e riponili rovesciati finché saranno raffreddati.

LO SAPEVI CHE: per testare la consistenza c'è la "prova del piattino" che consiste nel mettere una goccia di confettura su un piatto che va inclinato in verticale. Se scorre lentamente allora la confettura è pronta. LO SAPEVI CHE: la mela contiene la pectina che permette alla confettura di rassodare.





