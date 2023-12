"In cucina con Giulia": conchiglioni alla boscaiola

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: I conchiglioni alla boscaiola, che dire di questo piatto... basta guardarlo e si spiega da solo!

I conchiglioni con la loro conformazione accolgono perfettamente la salsa preparata con ingredienti gustosi e saporiti. Io l’ho adorata.

Ecco qua i conchiglioni alla boscaiola.

Ingredienti (per 4 persone):



300 gr di conchiglioni

Funghi misti (quelli in barattolino)

Pisellini

Prosciutto cotto

Polpa di pomodoro finissima

Panna

Olio e.v.o.

Peperoncino

Sale

Come quantità ho messo solo quella della pasta perché quella è più o meno la dose per 4 persone (è sempre comunque meglio abbondare, visto quanto sono buoni questi conchiglioni!), invece per quanto riguarda gli altri ingredienti il mio consiglio è di regolarvi sui vostri gusti.

Per prima cosa va messo un filo d’olio in una padella con il peperoncino, poi vanno aggiunti i funghi, i pisellini e il prosciutto cotto tagliato a cubetti.

Appena questi ingredienti hanno preso calore va aggiunta la passata di pomodoro e si deve far cuocere il tutto a fuoco moderato.

A fine cottura va aggiunta la panna e amalgamato il tutto.

Intanto che il sughetto è sul fuoco vanno messi a cuocere anche i conchiglioni (in genere hanno dei tempo di cottura piuttosto lunghi) in abbondante acqua salata.

Passato il tempo di cottura i conchiglioni vanno scolati e rovesciati direttamente nella padella con la salsa.

Una volta amalgamata bene la pasta con il sugo i conchiglioni alla boscaiola sono pronti!