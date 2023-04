Rubriche "In cucina con Giulia": colomba di Pasqua al cioccolato 8 aprile 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Ricetta veloce per una colomba di Pasqua al cioccolato da leccarsi i baffi! Io non ho molta pazienza con i lievitati e ho provato questa versione, che è buonissima! E’ soffice e gustosa e secondo me il risultato è ottimo anche se non è l’impasto classico che richiede molto tempo e molta pazienza. Ecco la mia colomba di Pasqua al cioccolato. Ingredienti (per una colomba da 750 gr): per la pasta: 3 uova

200 gr di zucchero

100 gr di burro

350 gr di farina

acqua di fiori d’arancio

scorza di limone

cioccolato fondente

1 bustina di lievito

220 ml di latte per la decorazione: glassa al cioccolato

codette al cioccolato Ho separato gli albumi dai tuorli e li ho messi da parte. Ho montato i rossi delle uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro, gonfio ed omogeneo. Ho aggiunto alla crema di rossi e zucchero il burro lasciato ammorbidire a temperatura ambiente, l’acqua di fiori d’arancia e la scorza del limone, poi ho amalgamato bene. Ho unito il latte (non freddo), la farina a cui ho unito il lievito e infine le gocce di cioccolato (io ho usato la tavoletta di cioccolato fondente sminuzzata). Ho montato i bianchi a neve e li ho uniti al composto mescolando con delicatezza dal basso verso l’alto per non farli smontare. Ho rovesciato l’impasto negli appositi stampi di carta a forma di colomba e ho infornato in forno già caldo a 140° fino a cottura ultimata (circa 1 ora) facendo la prova dello stecchino. Ho lasciato raffreddare bene la colomba, poi l’ho ricoperta di glassa al cioccolato e, prima che la glassa si secchi, ho cosparso la superficie della colomba con le codette al cioccolato. La colomba di Pasqua al cioccolato è pronta per essere gustata! Buona Pasqua a tutti...

