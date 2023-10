Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": cipolline in agrodolce. Ricetta in padella 10 ottobre 2023

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Le cipolline in agrodolce possono essere preparate come contorno o antipasto, da servire tiepide o a temperatura ambiente. Ci sono diverse modalità di preparazione: chi le fa al forno, chi in padella, si può cambiare il tipo di aceto e , a proprio gusto, aggiungere o meno aromi. Io, di solito, per l’agrodolce preferisco la padella. La preparazione è semplice e sarebbe anche veloce, a parte l’eternità che ci vuole per sbucciare tutte le cipolline! Le più utilizzate sono le borettane, piccole e dal bulbo bianco e schiacciato. Si trovano anche al supermercato, di norma in sacchetti da mezzo chilo. Ecco le mie cipolline borettane in agrodolce, ricetta in padella. Ingredienti: 500 gr di cipolline borettane

100 ml circa di aceto di vino bianco

3 cucchiai di zucchero

olio e.v.o.

una noce di burro

sale

pepe Per prima cosa bisogna lavare le cipolline e sbucciare fino al bulbo più compatto, e sistemarla su un canovaccio. In una padella capiente e dai bordi alti, si mette a scaldare un filo d’olio e del burro a cui poi vanno aggiunte le cipolline. Si fa cuocere il tutto per circa 10 minuti, il tempo che le cipolline acquisiscano una leggera doratura. Si aggiusta di sale e pepe. Nel frattempo che le cipolline stanno sul fuoco si deve far sciogliere lo zucchero nell’agosto in un pentolino a parte. Una volta che le cipolline saranno dorate si aggiunge il composto agrodolce e si fa ritirare. Il piatto è pronto quando le cipolline risulteranno morbide ma compatte. Servire a temperatura ambiente!



