"In cucina con Giulia": cavolini di Bruxelles brasati alla birra

Grosseto: Ricetta dei cavolini di Bruxelles brasati alla birra, un contorno veloce dal sapore particolare… il mio consiglio è di provarli!

I cavolini contengono molte vitamine, sali minerali e antiossidanti e l’ideale sarebbe consumarli cotti solo in acqua bollente, ma a volte per cambiare li preparo così e in tanti altri modi…

Questi sono i Cavolini di Bruxelles brasati alla birra.

Ingredienti (per 2 persone):

200 gr di cavoletti di Bruxelles

mezzo bicchiere di birra

20 gr di burro

cipolla (facoltativa)

1 pizzico di zucchero

sale e pepe

Per prima cosa ho pulito i cavoletti di Bruxelles eliminando le foglie più esterne e spuntando la parte sporgente che sta attaccata alla pianta.

Ho fatto un taglio a croce su ogni cavoletto di Bruxelles e li ho lavati bene.

Ho rosolato la cipolla nel burro, ho aggiunto lo zucchero e infine i cavoletti di Bruxelles.

Ho fatto brasare i cavoletti fino a renderli abbrustoliti e li ho sfumati con la birra.

Ho salato, pepato e terminato la cottura a fuoco basso e con il coperchio girando i cavoletti di tanto in tanto.

A cottura ultimata ho saltato i cavoletti a fiamma alta per circa 1 minuto!

Ho servito i cavolini di Bruxelles brasati alla birra appena tolti dal fuoco.