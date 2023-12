"In cucina con Giulia": biscotti mela e cannella

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Io in cucina vado “a periodi” e adesso ho quello dei biscotti. Dopo fichi e cioccolato fondente ho provato i biscotti mela e cannella.

Sono dei biscotti di pasta frolla ripieni di mela caramellata e cannella. Profumo d’autunno forse anticipato ma buonissimo risultato!

Ecco i miei biscotti mela e cannella.

Ingredienti (per circa 22 biscotti):

per la pasta:

300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere

per il ripieno:

2 mele circa

4 cucchiai di zucchero

cannella q.b.

Per prima cosa ho preparato la pasta: in una terrina ho mescolato la farina, il burro fuso e lasciato raffreddare, il sale, il limoncello, l’uovo e lo zucchero. Ho aggiunto il lievito e ho impastato il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

(Se utilizzate un robot da cucina potete mettere il burro tagliato a dadini a anziché fuso)

Per facilitare le operazioni successive ho coperto il panetto di pasta con della pellicola e l’ho messo in frigo a riposare per circa un’ora.

Intanto ho preparato le mele caramellate: ho sbucciato le mele e le ho tagliate a cubetti irrirandole via via con del succo di limone per non farle annerire.

Ho messo i cubetti di mele in una padella con lo zucchero e li ho fatti cuocere a fuoco basso per qualche minuto.

(Qui potete seguire il vostro gusto, se la mela vi piace più o meno morbida)

A fine cottura ho aggiunto la cannella e lasciato il tutto a raffreddare.

Una volta tolta dal frigo, ho steso la pasta uno spessore di qualche mm.

Con un coppapasta (o un bicchiere) ho tagliato dei dischi.

Su metà dei dischi ho posizionato un cucchiaino di mele e ho chiuso ogni biscotto con un altro disco di pasta facendo attenzione a sigillare bene i bordi per non far uscire niente in cottura.

Ho cotto i biscotti mela e cannella in forno preriscaldato a 180°.