"In cucina con Giulia": acciughe sotto pesto

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Le acciughe sotto pesto sono un piatto tipico della Toscana. Gli ingredienti base classici sono acciughe sotto sale, prezzemolo, peperoncino, aglio e olio “bono”, ossia olio extra vergine di oliva. Accompagnate con il pane fresco possono essere servite come antipasto o come merenda o spuntino. Sono piaciute a tutti e sono durate davvero pochissimo a casa mia! Ecco le mie acciughe sotto pesto. Ingredienti (per 4/5 persone): 300 gr di acciughe sotto sale (sono circa una trentina)

un bel mazzetto di prezzemolo fresco

peperoncino q.b.

aglio (io non lo metto)

olio e.v.o. q.b

1 tazza di aceto di vino bianco Per prima cosa bisogna togliere il sale dalle acciughe: con la lama di un coltello ho grattato il sale in eccesso, poi ho passato ogni acciuga nell’aceto. Ho praticato un taglio sul dorso delle acciughe, le ho aperte e ho tolto la lisca centrale. Aiutandomi con un frullatore ho preparato un trito di prezzemolo e peperoncino (se gradite potete aggiungere anche l’aglio). A questo punto ho preso un recipiente con i bordi abbastanza alti e ne ho ricoperto il fondo mettendo le acciughe una accanto all’altra. Ho cosparso le acciughe con il trito di prezzemolo e peperoncino e ho coperto con abbondante olio. Sopra ho disposto un altro strato di acciughe e poi un altro di trito e olio. Ho continuato così fino ad esaurimento degli ingredienti. Alla fine ho coperto il tutto con abbondante olio di oliva. Le acciughe sotto pesto sono pronte… basterà lasciarle insaporire per qualche ora e saranno perfette!

