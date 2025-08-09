In Croce Rossa Italiana donazione del sangue

In collaborazione con il gruppo donatori della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, il volontario e donatore Giuseppe Ranieri, che da molti anni è attivo nella Cri, si impegna a sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione del sangue.

Orbetello: Per il mese di agosto, periodo in cui la richiesta di sangue è particolarmente elevata, verrà avviata una campagna di sensibilizzazione presso la sezione trasfusionale dell’Ospedale Civile di Orbetello Scalo. L’obiettivo è invitare più persone possibile a donare, contribuendo così a salvare vite e a garantire un approvvigionamento costante di sangue.

A supporto di questa iniziativa, collaborano anche Marcella Fantaccini, Corrado Gargiuli, Luciano Mattarelli e Michele Casalini, che si uniranno a Giuseppe Ranieri nel diffondere il messaggio di solidarietà e importanza della donazione.

Invitiamo tutti a partecipare e a diffondere questa importante campagna: ogni goccia di sangue può fare la differenza!



