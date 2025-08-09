Toscana: Temporali forti, allerta gialla per martedì 19 agosto
In Croce Rossa Italiana donazione del sangue
In collaborazione con il gruppo donatori della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, il volontario e donatore Giuseppe Ranieri, che da molti anni è attivo nella Cri, si impegna a sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione del sangue.
Orbetello: Per il mese di agosto, periodo in cui la richiesta di sangue è particolarmente elevata, verrà avviata una campagna di sensibilizzazione presso la sezione trasfusionale dell’Ospedale Civile di Orbetello Scalo. L’obiettivo è invitare più persone possibile a donare, contribuendo così a salvare vite e a garantire un approvvigionamento costante di sangue.
A supporto di questa iniziativa, collaborano anche Marcella Fantaccini, Corrado Gargiuli, Luciano Mattarelli e Michele Casalini, che si uniranno a Giuseppe Ranieri nel diffondere il messaggio di solidarietà e importanza della donazione.
Invitiamo tutti a partecipare e a diffondere questa importante campagna: ogni goccia di sangue può fare la differenza!