Attualità In concerto al Teatro Moderno gli Amerikans 2 maggio 2025

2 maggio 2025 327

327 Stampa

Simonetta Baccetti

Grosseto: Domani, sabato 3 maggio alle 21:00 la band grossetana gli Amerikans sarà in concerto al Teatro Moderno, una serata all’insegna della musica, e non solo. Verranno ripercorsi gli anni della musica 60/70/80/90, spaziando dal Rock al Pop al Country. Sarà presente sul palco la nota attrice e presentatrice Laura Ormezzano, i ballerini, Andrea Pozzi ed Elisabetta Martucci, che animeranno lo spettacolo con le loro coreografie. “Una serata all’insegna della solidarietà, in quanto tutti i componenti dello spettacolo hanno scelto di donare parte del ricavato all'associazione La Farfalla come riporta Laura Ormezzano.” “Un grazie per aver reso possibile tutto questo, il Comune di Grosseto – l’Associazione la Farfalla – Banca TEMA - R.A.M.A. Spa, l’Associazione "Polis 2001”.

La formazione degli AmeriKans: * Simone Secches – voce solista * Roberto Calussi – basso * Paolo Pozzi – chitarra ritmica e cori * Emanuele Maniaci – chitarra solista e cori * Riccardo Luongo – tastiere e cori * Antonio D’Errico – batteria * Alessandro Bonafini - percussioni. I biglietti sono acquistabili: Dalle ore 16,00 Direttamente il giorno dello spettacolo 3 Maggio2025 al TEATRO MODERNO Sul sito TicketOne Tabaccheria Stolzi Moris - Box Office Toscana via Roma 58 GROSSETO https://drive.google.com/file/d/1BT0Go7oASKqeLCh1cVt0hAiUQ7P_CfG5/view Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità In concerto al Teatro Moderno gli Amerikans In concerto al Teatro Moderno gli Amerikans 2025-05-02T14:30:00+02:00 276 it In concerto al Teatro Moderno gli Amerikans PT1M /media/images/WhatsApp-Image-2025-05-01-at-19-20-21-1.jpg /media/images/thumbs/x600-WhatsApp-Image-2025-05-01-at-19-20-21-1.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 02 May 2025 14:30:00 GMT