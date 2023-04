Attualità In centro storico ha aperto Happy Yò: la storia di Marianna e Fabrizia 20 aprile 2023

20 aprile 2023 134

Redazione Grosseto: E’ un messaggio positivo quello che Fabrizia Onorato e Marianna Monte lanciano ai giovani imprenditori con l’apertura di Happy Yò, la loro nuova attività in via Ricasoli 7 nel centro storico di Grosseto.

E’ un invito a riprovarci, partendo da un’attenta valutazione dell’opportunità di mercato rispetto alla domanda del territorio e strutturando, insieme a Confcommercio Grosseto, una nuova idea imprenditoriale. “Ci siamo conosciute a Milano. Entrambe lavoravamo in Corso Buenos Aires e facevamo colazione nello stesso bar” raccontano le due ragazze. E’ nata un’amicizia che le ha portate a Grosseto, la città di Fabrizia. Nel capoluogo maremmano è partita la loro avventura imprenditoriale con l’apertura, nello stesso fondo di via Ricasoli, di un negozio di cialde di caffè. Dopo un anno e mezzo, è arrivata la decisione di “cambiare strategia”. “Abbiamo pensato di puntare su un prodotto che non fosse acquistabile su internet e dove avremmo potuto mettere del nostro – spiega Marianna – La vera spinta è arrivata dalla mia intolleranza al lattosio e al glutine. L’ambizione era di rialzare la testa, e così abbiamo aperto Happy Yò”. Come spiegato dalle due imprenditrici, si tratta di un brand nuovo che punta sul concetto del mangiare sano senza rinunciare al gusto. Happy Yò vanta l’intera gamma di prodotti senza glutine e senza lattosio, per essere gustati senza problemi d’intolleranze. Le materie di prime sono di elevata qualità. Oltre allo yogurt, da Marianna e Fabrizia è possibile degustare crepes, waffles e pancakes fatti al momento, ai quali il cliente può aggiungere lo yogurt, le speciali creme, le granelle o anche i frutti misti che ogni giorno vengono tagliati e preparati sul posto. Non mancano le torte, queste ultime senza zucchero e realizzate con soffice mousse di yogurt leggerissima. Happy Yò è aperto dal lunedì al giovedì dalle 12.30 alle 20.30, mentre il venerdì e il sabato dalle 15.30 fino alla mezzanotte ed oltre. Viene fornito anche il servizio a domicilio, in quanto è possibile ordinare i prodotti con le app Deliveroo e Glovo. “Il nostro sogno? Offrire un prodotto gustoso che unisce tutti, abbattendo ogni barriera tra intolleranti alimentari e non – precisano Fabrizia e Marianna - Noi ci crediamo, e ringraziamo Confcommercio Grosseto che ci ha accompagnato nella realizzazione di questo progetto”.

"Attraverso il Consorzio Fidi di Confcommercio è stato possibile attivare la linea di credito utile per ripartire - spiegano da Confcommercio Grosseto – e insieme è stata rifocalizzata l'idea d'impresa, sulla base delle competenze di Fabrizia e Marianna e sui loro punti di forza. Tra questi ultimi, spicca la resilienza, ovvero la capacità di affrontare le difficoltà senza farsi abbattere, che è certamente una chiave del successo. E noi auguriamo a queste due ragazze ed a Happy Yò il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi".





