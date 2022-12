In arrivo una nuova rotonda per il centro cittadino

La rotonda, già in funzione con materiali provvisori, sostituisce la vecchia segnaletica stradale su largo Cavallotti. Presto verrà realizzata la rotonda definitiva



Follonica: Cambia la viabilità tra via Roma e via Bicocchi: da alcuni giorni è stata realizzata una rotonda provvisoria in largo Cavallotti, di fronte al palazzo comunale di Follonica. La rotonda, già in funzione con materiali provvisori, sostituisce la vecchia segnaletica stradale. Con questa novità le auto che arrivano su via Bicocchi dal quartiere Senzuno non dovranno più svoltare obbligatoriamente a destra ma, una volta arrivate all'altezza di via Roma, potranno proseguire e restare su via Bicocchi. La rotonda alleggerisce il traffico su via Roma e rende la viabilità più semplice.

«Da tempo lavoriamo a questa soluzione che al momento è stata realizzata in via provvisoria ma che presto verrà ultimata – commenta il vicesindaco Andrea Pecorini – Finalmente possiamo annunciare la novità. Si tratta di un'infrastruttura semplice ma che porta un beneficio importante al centro cittadino. La rotonda permette infatti di rivedere in modo sostanziale uno snodo centrale della nostra città». Nei prossimi giorni gli operai del Comune di Follonica realizzeranno la struttura definitiva.