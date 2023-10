In arrivo sostegni economici a favore degli studenti dal Comune di Castiglione della Pescaia

Borse di studio e rimborsi per le spese di trasporto scolastico

Castiglione della Pescaia: Per l'anno scolastico 2023/2024 il Comune di Castiglione della Pescaia eroga 20 borse di studio da assegnare a studenti residenti nel proprio territorio regolarmente iscritti al primo anno delle Scuole secondarie di secondo grado dei comuni limitrofi o a corsi di Laurea sia in Italia che nei paesi della Comunità Europea.







«I nostri studenti – spiega il Sindaco Elena Nappi – molto spesso sono costretti a recarsi lontano da casa per proseguire la carriera scolastica, sostenendo spese di viaggio e di soggiorno piuttosto ingenti. Per questo motivo come Amministrazione abbiamo voluto offrire un contributo economico a sostegno degli studenti del nostro territorio, che va ad integrarsi con le altre misure in materia di diritto allo studio erogate da altri Enti. E, come già lo scorso anno, abbiamo pensato non soltanto di venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie ma di premiare la meritocrazia assegnando le borse di studio agli studenti che si impegnano ad ottenere buoni risultati».

Nell'assegnazione delle borse di studio, 10 del valore di 300,00 euro a favore di studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado e 10 del valore di 500,00 euro per studenti iscritti al primo anno di un corso universitario, l'Amministrazione terrà conto della situazione reddituale del nucleo familiare in base all'ISEE e del rendimento scolastico del singolo studente che non dovrà risultare beneficiario di altri contributi del "Pacchetto Scuola". Per presentare domanda c'è tempo fino al 15 dicembre 2023.

Nell'ottica di sostenere il diritto allo studio degli studenti castiglionesi, incoraggiandoli a proseguire la propria carriera scolastica, il Comune ha indetto per l'a.s.2023/2024 un bando per il rimborso delle spese relative all'acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico. È rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado ma anche a studenti universitari che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su rotaia, per raggiungere le sedi scolastiche ed universitarie anche fuori regione.

«E’ già il terzo anno che abbiamo deciso di assegnare borse di studio valorizzando la meritocrazia – afferma Jessica Biancalani consigliere alle politiche giovanili –. Chi si è impegnato a scuola e ha raggiunto dei buoni profitti è giusto che venga premiato. Come amministrazione attraverso le politiche giovanili siamo vicini ai ragazzi e alle loro famiglie e scegliamo di offrire loro il meglio che possiamo, donando anche sostegno economico, perché sappiamo che la scuola e i trasporti gravano notevolmente sul bilancio familiare. Speriamo che questo aiuto possa essere da stimolo ai ragazzi nel mantenere costante l’impegno nello studio».

La domanda di partecipazione al bando per il rimborso delle spese di trasporto pubblico dovrà essere presentata entro il 24 novembre 2023.