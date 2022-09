In arrivo credito d’imposta del 28% a favore delle imprese di autotrasporto

Artigiani, Credito d’imposta del 28% a favore delle imprese di autotrasporto: lunedì 12 settembre apertura della piattaforma per presentare le domande.

Grosseto: Il settore trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle aziende per offrire assistenza nella presentazione delle domande. Lunedì 12 settembre aprirà la piattaforma per il caricamento delle domande per usufruire del credito di imposta del 28% dedicato alle imprese di autotrasporto merci conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton e di categoria euro 5 e superiore.

Un aiuto voluto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi. La piattaforma resterà aperta per 30 giorni dal 12 settembre, e ad ogni impresa vie-ne restituito un feedback sullo stato della pratica entro 5 giorni successivi dopo la data di presentazione dell’istanza. È stato previsto un credito d’imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Possono beneficiare del credito le imprese aventi sede legale o stabile organizza-zione in Italia e che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l'anno 2022 al momento della presentazione della domanda. Ricordiamo che il credito sarà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Per maggiori informazioni contattare Gianluigi Ferrara - responsabile del settore trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto 0564 419606 gianluigi.ferrara@artigianigr.it.