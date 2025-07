In alta Maremma Sherlock Holmes presenta i gialli di Paola Alberti

Sarà Sherlock Holmes in persona, alias Franco De Rossi, ovvero l'anima della Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it) che da oltre vent'anni porta in scena con successo in tutta Italia cene con delitto e murderparties, a presentare i libri gialli della scrittrice grossetana Paola Alberti.

Roccatederighi: In alta Maremma, venerdì 18 luglio 2025, alle ore 18:00, in Via Roma 12 a Roccatederighi (Grosseto), in un ex frantoio dell'800 ristrutturato, la scrittrice, già allieva di Dacia Maraini, accoglierà i suoi lettori tra un piatto di panzanella e un prosecco per ripercorrere le tappe della sua produzione “letteraria in giallo”.

Dalla raccolta di racconti Il delitto si addice a Eva (Jaca Book), già oggetto di una tesi di laurea magistrale alla Ca' Foscari di Venezia e di articoli accademici dell'Università di Firenze e vincitore del premio nazionale Storie di donne a Salerno, al saggio Uno studio in giallo. Indagine sul poliziesco italiano (ETS), dalla raccolta di racconti noir Lezioni di cattiveria (Laurum), al pamphlet A colazione con Sherlock Holmes (Oligo), fino al romanzo L'ultima cena con delitto (Effigi).

L'evento è a ingresso gratuito previa prenotazione al +39 347 4736920.