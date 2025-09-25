Imprese, Ceccardi (Lega): "Ipotesi nuovo rinvio regolamento deforestazione conferma criticità"

Bruxelles: «Bene che la Commissione europea stia valutando un nuovo rinvio del regolamento anti-deforestazione, a fine 2026, riconoscendo le criticità che avevo evidenziato fin dall’inizio, quando fui l’unica eurodeputata italiana a non votare in plenaria questa ennesima norma ‘green’. Tempistiche troppo strette, burocrazia troppo complessa e sistemi informatici troppo difficili da gestire rischiavano e rischiano di pesare eccessivamente sulle nostre imprese: penso alle nostre concerie, così come ai produttori di legname, caffè, cacao, soia. Un rischio riconosciuto dalla stessa Commissione europea, la quale pochi mesi fa ha introdotto una serie di modifiche alle linee guida, voluta fortemente anche dalla Lega, per provare a ridurre i costi e gli oneri per le aziende di circa il 30%. Tra queste, la possibilità di riutilizzare le dichiarazioni sull’impatto per le merci reimportate e di presentare tali certificazioni annualmente invece che per ogni spedizione o lotto immesso sul mercato dell’Ue». Lo dichiara l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega), commentando l’annuncio dalla commissaria per l’Ambiente Jessica Roswall al Consiglio Ue Agricoltura.

«Resto convinta che queste norme andassero ulteriormente semplificate - aggiunge Ceccardi - perché non fermeranno la deforestazione in Amazzonia o in Asia ma imporranno comunque oneri pesanti al nostro comparto produttivo, compromettendo la competitività delle nostre imprese. Difendere l’ambiente significa invece lavorare con chi produce, non contro, assicurando strumenti efficaci senza penalizzare i nostri imprenditori e lavoratori».