Impresa di Corsi e Galletti: sono i nuovi Campioni del Mondo RS500

Dominio assoluto per i due velisti della Lega Navale di Follonica, che si aggiudicano il titolo iridato Overall e quello nella categoria Junior.

Follonica: La Lega Navale Italiana di Follonica scrive una pagina storica della vela internazionale: Gabriele Corsi e Giulia Galletti sono i nuovi Campioni del Mondo RS500.

L’equipaggio follonichese, già protagonista di un’ottima stagione, ha coronato il sogno iridato con una prestazione impeccabile nell’ultimo giorno di regate, conquistando due primi posti e un quarto che hanno consolidato il primato nella classifica generale.

Oltre al titolo Overall, Corsi e Galletti si sono imposti anche nella categoria Junior, dimostrando talento, determinazione e grande sintonia in acqua. Sul podio assoluto li hanno seguiti i britannici Paul Cullen – Fresh Abendstern (2°) e gli italiani Iacopo Roncuzzi – Federico Roncuzzi del Circolo Nautico del Savio (3°).

Nella categoria Junior, argento per Arturo Beltrando – Enea Beltrando (AVNO) e bronzo per Giuseppe Bicocchi – Massimiliano Scalzulli (Circolo Nautico del Savio).

La rassegna iridata, ospitata nelle acque del Golfo di Follonica, ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti da tutto il mondo e ha offerto sfide emozionanti anche nelle altre categorie.

Nella categoria Female, il titolo è andato alla coppia ceca Monika Křenovská – Kristýna Křenová (YCLS Brno), seguite dalle olandesi Daphne Somers – Melani de Bat (VV de Schelde – WV Breskens). Il bronzo è tutto italiano grazie a Giulia Lusini – Camilla Parrinelli della Lega Navale Italiana di Follonica, che hanno saputo imporsi tra i migliori equipaggi femminili internazionali.

Tra i Masters, la vittoria è andata agli inglesi Emma McEwen – Luke McEwen (Royal Lymington YC), davanti ai connazionali Peter Curtis – James Curtis (Grafham Water Sailing Club) e agli olandesi Bruno Goris – Edith Kanters (WV Braassemermeer).

Da segnalare anche l’ottima prestazione dell’equipaggio più giovane in gara, Anna Mosso e Michele Rulli, anch’essi della LNI Follonica, che hanno conquistato un prestigioso terzo e un quarto di prova, dimostrando grinta e grande futuro davanti a sé.

“È un orgoglio immenso per la nostra Sezione – commenta il Presidente della LNI Follonica – vincere un Mondiale in casa e vedere due nostri atleti sul gradino più alto del podio mondiale. Questo successo premia il lavoro di squadra, la passione e l’impegno di tutti, e ci spinge a continuare ad investire sui giovani e sul movimento velico locale”.

Il Mondiale RS500 a Follonica non è stato solo un grande evento sportivo, ma anche una vetrina internazionale per il territorio: le giornate di regata hanno portato atleti, accompagnatori e appassionati, trasformando il golfo in un palcoscenico di vela, amicizia e sportività.







