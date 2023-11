Imprenditoria agricola giovanile, F. Rossi (FDI): “Approvata Legge per futuro nuove generazioni"

Grosseto: “Con la proposta di legge approvata ieri dalla Camera, il governo Meloni ha promosso un'altra iniziativa legislativa legata al buon senso, e rivolta soprattutto al mondo dei giovani e all'imprenditoria under 40. Il provvedimento, infatti, riguarda i nostri ragazzi tra i 18 e i 40 anni che si vorranno impegnare nel settore dell'agricoltura. Un ambito, quest’ultimo, strategico e di fondamentale importanza per tutto il tessuto produttivo nazionale, che rappresenta un orgoglio e anche un'eccellenza per il nostro Paese e per il Made in Italy”. A dichiararlo è il deputato Fabrizio Rossi, componente commissione Ambiente e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.



"Entrando nello specifico – spiega Rossi – i giovani che vorranno intraprendere questa strada, avranno tra tutte la possibilità di godere di un regime fiscale agevolato, nonché dello sgravio dagli oneri contributivi per un periodo massimo di cinque anni, l'introduzione di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 25% delle spese per investimenti in beni strumentali, ma anche di agevolazioni nei contratti compravendita relativi ai fondi rustici e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per acquisto o permute di terreni e nuove modalità e i criteri di accesso per i giovani imprenditori agricoli a finanziamenti e forme di prestito bancario agevolato. Inoltre, tra le misure di supporto, è da rilevare quella della possibilità riservata alle amministrazioni comunali di riservare ai giovani imprenditori agricoli, una quota di posteggi nei mercati fino al 50% del loro numero complessivo”.

“In Maremma, e nelle provincie di Grosseto e Siena ad esempio, abbiamo tantissime aziende agricole e producono eccellenze enogastronomiche e non solo. Dal vino, all’olio, tanto per citarne alcune. Produzioni di qualità, competenza e tradizione da difendere, che necessitano di essere tutelate e valorizzate. La legge licenziata dalla Camera, va esattamente in questa direzione. Ancora una volta il Governo Meloni, assieme al Ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida e al sottosegretario Patrizio La Pietra, si sono rivelati attenti a questa problematica, mostrandosi, a differenza dei precedenti governi di sinistra, ancora una volta vicino al mondo dei giovani e all’agricoltura, valorizzando le loro straordinarie potenzialità”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.