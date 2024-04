Importante progetto di riqualificazione del Centro Storico di Gavorrano

Gavorrano: L'amministrazione comunale di Gavorrano è lieta di annunciare un passo significativo nel progetto di riqualificazione del centro storico: il rifacimento della scalinata di Piazza della Resistenza - Via della Rocca. Questo progetto rappresenta un importante impegno verso il recupero del patrimonio architettonico del nostro borgo, promuovendo al contempo l'accessibilità e la sicurezza per i residenti e i visitatori.

La scalinata è stata oggetto di un completo intervento di restauro e riqualificazione per un importo totale di 140.000 euro. Il suo rifacimento non solo mira a preservare il carattere storico e l'identità del nostro centro, ma anche a migliorarne la funzionalità e l'accessibilità per tutti i cittadini.

L'inaugurazione del rifacimento della scalinata è stato un momento di celebrazione e condivisione per tutta la comunità. Autorità locali, esperti del settore, studenti della scuola primaria di Gavorrano e membri della comunità si sono uniti per inaugurare ufficialmente questo importante tassello del progetto di riqualificazione del centro storico.

Questo intervento non solo migliora l'aspetto estetico e funzionale del nostro centro storico, ma riflette anche l'impegno dell'amministrazione comunale nel promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere dei suoi cittadini.

Le risorse economiche con le quali sono stati finanziati gli interventi sono completamente comunali: oltre al rifacimento della scalinata, sono stati investiti 221.000 euro per la pavimentazione e sottoservizi di Via Dei Pannocchieschi - I stralcio.

Il secondo stralcio, per un importo di 370.000 euro per pavimentazione e riqualificazione del Centro Storico di Gavorrano, è stato inserito nella strategia delle Aree interne.