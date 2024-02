Impianto tiro con l'arco di Grosseto: Passo avanti all'inclusività

Sport e disabilità. Vitale, Cucinotta (FDI): “Impianto tiro con arco, un fiore all’occhiello dell’inclusività”



Grosseto: “Grazie al grande impegno e sforzo profuso da parte della nostra Amministrazione comunale e degli assessorati competenti, nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’impianto sportivo comunale di tiro con l'arco di via Lago di Varano a Grosseto”. A dirlo sono Luca Vitale, consigliere comunale e presidente circolo Fratelli d’Italia Grosseto, e Giuseppino Cucinotta, responsabile provinciale dipartimento disabilità.

“Con questo ammodernamento – commentano Vitale e Cucinotta, - la nostra città avrà quindi una struttura sportiva all’avanguardia, che andrà oltre le attuali barriere architettoniche, rendendo questo luogo, oltre che un sito dove praticare sport, anche inclusivo. Tra l’altro, inserito in un ambiente moderno, dove qualsiasi sportivo potrà svolgere in assoluta sicurezza e tranquillità la pratica del tiro con l’arco”.

“E’ grazie anche a questo tipo d’impianti, che gli sportivi con disabilità, potranno essere in grado di migliorare sia le proprie capacità cognitive, che la vita di relazione, e nel contempo fare sport. Pertanto, rivolgiamo un grande plauso alla nostra amministrazione comunale per aver realizzato tutto questo. Come Fratelli d’Italia, siamo stati da sempre attenti e vicini alle problematiche legate alla disabilità. Per questo motivo, a breve, verrà aperto un punto di ascolto settimanale, dove esperti del settore saranno a disposizione per ascoltare e recepire segnalazioni e istanze dei cittadini”, concludono Luca Vitale e Giuseppino Cucinotta.