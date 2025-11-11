Immobiliare, gli esperti del settore: “La direttiva Case Green? Sfida da raccogliere, può aumentare il valore fino al 25%”

Carratelli Engineering, divisione della Carratelli Holding specializzata in riqualificazione energetica: “Nel mercato del lusso la sostenibilità è una chiave fondamentale per investire”

Firenze: “La sostenibilità è vista sempre meno come un costo e sempre di più come un moltiplicatore di valore. Gli immobili di lusso che raggiungono la classe energetica A4 possono vedere il loro prezzo crescere fino al 25%. Per questo la direttiva europea ‘Case Green’ va vista come una sfida, non come uno spauracchio”.

A dirlo è Gabriele Carratelli, fondatore di Carratelli Holding, gruppo che opera anche nel settore della riqualificazione energetica attraverso Carratelli Engineering, divisione specializzata in progetti di efficientamento e restauro di immobili storici e contemporanei.

“Mi rendo conto che in diverse fasce di mercato– spiega Carratelli - la direttiva “Case Green” può creare problemi e preoccupazioni per gli alti standard richiesti, ma per la fascia alta può al contrario rappresentare un’opportunità. Consideriamo che le nuove generazioni di acquirenti di lusso considerano la sostenibilità come criterio primario nella scelta dell’immobile”.

“Comfort, estetica e rendimento energetico non sono più visti come antitetici, anzi è proprio il creativo mix di questi tre elementi a far fare il salto di qualità e quindi di valutazioni a molti immobili”, conclude Carratelli.



