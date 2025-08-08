Ilva Follonica e ex Atl Livorno: al via intervento per il riuso culturale e sociale

Sostenere processi di riuso sperimentale negli spazi abbandonati dell’area ex depositi Atl di Livorno e dell’Ilva di Follonica. E’ questa la finalità dei una delibera approvata dalla giunta su proposta dell’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli.

Follonica: L’intervento è finanziato dal Fondo sociale europeo, che sostiene azioni mirate all’inclusione sociale della fasce più deboli attraverso azioni di welfare culturale. In questo caso le risorse, 1,4 milioni di euro, saranno destinate a queste due aree dove sono già previsti e finanziati progetti di rigenerazione urbana, per sperimentare, già nella fase transitoria nuove funzioni culturali e sociali che possano poi contribuire al volto futuro di quell’area.

Il riuso transitorio consentirà quindi di testare le soluzioni possibili e sperimentare cosa potrà funzionare concretamente contestualmente allo sviluppo del progetto di rigenerazione.

Obiettivo dell’intervento negli ex depositi ATL è quello di realizzare un nuovo centro per la cultura, l'impresa creativa, i giovani e gli abitanti del quartiere, che coinvolga e metta in rete la comunità delle imprese e delle associazioni livornesi operanti nei settori della cultura, della creatività e dell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Nell’area ex Ilva di Follonica, finalità ulteriore sarà quella di di avviare il recupero e la rivitalizzazione di un patrimonio storico di grande valore architettonico e di indiscussa testimonianza storica per un’intera comunità.

Complessivamente queste attività sperimentali di tipo transitorio serviranno a ridare valore, contenuti e vita a questi complessi e diventeranno parte del percorso in itinere di rigenerazione urbana.

“Con questo innovativo programma del Fondo Sociale Europeo – commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – vogliamo tenere insieme la sostenibilità ambientale dei processi di rigenerazione urbana con interventi che favoriscano l’inclusione sociale. Le città sono costruzioni sociali e la rigenerazione urbana deve partire proprio dal valorizzare le azioni della comunità”.

“L’idea di fondo alla base di questo intervento – sottolinea Serena Spinelli - è che la rigenerazione urbana possa essere accompagnate, anche nella fase transitoria, dall’attivazione di percorsi che intreccino politiche di welfare e azioni di tipo culturale e sociale, capaci di rendere gli spazi vissuti e utilizzati dalla comunità, favorendo coesione e inclusione socio-lavorativa di persone in situazioni di maggiore fragilità”.

“Questo intervento – sono ancora parole dell’assessora – dovrà aiutare a far emergere e dare nuova forza, valore a quelle realtà culturali e sociali che già esistono nei territori ma che non trovano spazi per esprimersi, e a favorire nuove dinamiche socio-culturali, che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita delle persone”.