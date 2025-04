La Dott.ssa Ilaria Pastina è la nuova direttrice della UOC Oncologia Medica di Grosseto.

Grosseto: La professionista, già responsabile facente funzione del reparto, ha ottenuto l’incarico per la direzione della struttura complessa che comprende Amiata Grossetana, Colline Metallifere, area Grossetana e Colline dell’Albegna dell’Azienda Usl Toscana Sud Est

«Siamo molto soddisfatti di aver individuato questa figura professionale - dichiara il direttore generale, Marco Torre - la dottoressa Pastina è al lavoro da tempo in provincia di Grosseto e possiede le conoscenze professionali e di contesto per guidare questa unità che interessa oltre 200mila residenti e cinque ospedali. A nome di tutta l’azienda formulo a lei i migliori auguri di buon lavoro».

Ilaria Pastina si è specializzata in Oncologia all’Università di Pisa ed è dirigente medico all’ospedale «Misericordia» di Grosseto dal 2009. La dottoressa Pastina ha un'esperienza pluriennale nella diagnosi e cura dei tumori della prostata e della mammella. Nel corso della sua vita lavorativa ha eseguito trattamenti con farmaci sperimentali in studi clinici controllati di rilevanza nazionale ed internazionale ed è stata titolare di incarichi di alta specializzazione sulle patologie tumorali della mammella. Dal 2019 è coordinatrice del Gruppo oncologico multidisciplinare (Gom) sulla mammella e dal 2023 è responsabile della Uos «Oncologia Senologica». Ilaria Pastina ha conseguito un master di II livello in «Sperimentazione clinica dei farmaci e medicina farmaceutica» all’Università di Pisa ed è autrice di pubblicazioni scientifiche sulla cura dei tumori della prostata e della mammella.

«Sono onorata dell’incarico ricevuto dall’Azienda in cui sono cresciuta professionalmente - dichiara la dottoressa Pastina - accetto con entusiasmo questa sfida consapevole di poter contare su una squadra di professionisti di grande livello. Il mio obiettivo sarà quello di potenziare i percorsi multidisciplinari, l’oncologia di precisione per una terapia sempre più personalizzata e l’integrazione ospedale-territorio alla luce della sostenibilità».