Il weekend delle stelle a Fattoria La Maliosa

Il 9 e 10 agosto a Fattoria La Maliosa musica dal vivo con la cantante maremmana Raele, pic nic e stelle, in occasione di #Calicidistelle.

Saturnia: Nell’estate dei winelovers non manca mai l’appuntamento con #Calicidistelle, organizzato in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Toscana.

Fattoria La Maliosa partecipa all’evento con due appuntamenti speciali.

Sabato 9 e domenica 10 agosto propone Il Weeekend delle Stelle: due serate nella natura, sotto il cielo più buio d’Italia, per degustare i vini naturali dell’azienda, le specialità fatte in casa, accompagnati dalla musica dal vivo, con la cantante maremmana Raele. La sua voce e la sua chitarra creeranno la serata perfetta e renderanno ancora più magica l’atmosfera, in attesa che si faccia buio e che il cielo si riempia di stelle.

Gli ospiti potranno comporre personalmente il proprio cestino da pic nic, scegliendo tra le proposte di Fattoria La Maliosa e, trasportati dalla voce di Raele, godere la serata in uno spazio nel verde appositamente allestito.

Un doppio appuntamento per non perdere l’occasione di aspettare le stelle di San Lorenzo, tra musica, natura e sapori maremmani.

E’ possibile prenotare direttamente sul sito, oppure chiamando il numero (+39) 3271860416, o scrivendo a info@fattorialamaliosa.it.