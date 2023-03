Il week end della Pallacanestro Grosseto. Tutti i risultati

Grosseto: Il week end della Pallacanestro Grosseto, vince e convince la Promozione della Pallacanestro Grosseto. Tutti i risultati.

PALLACANESTRO GROSSETO- LIBERO BASKET SIENA 64-44

Un'altra bella gara per la promozione che chiude la regular season con quattro vittorie consecutive. La partita si è messa subito bene grazie ad un'ottima prova difensiva che è durata per tutti i quattro quarti. L’attacco ha funzionato molto bene, con buoni movimenti senza palla ed un'ottima circolazione che ha permesso a tutti i giocatori di fare canestro. Un po' di nervosismo nei confronti degli arbitri da parte degli avversari ha permesso ai grossetani di prendere un buon margine di vantaggio e di chiudere la gara serenamente con largo anticipo. Si attendono gli accoppiamenti per la seconda fase, sicuri di poter fare ancora molto bene.

Roster e Tabellini: Massai Barabesi Conti 10 Erman 6 Malentacchi 14 Perfetti 12 Ciacci 4 Zucchini Terrosi Casanova 6 Franzese 12 Coach Manganelli Ass. Terrosi





Under 17 Gold: AGLIANA-PALLACANESTRO GROSSETO 71- 68

I ragazzi di Coach Di Patria, si presentano ad Agliana con soli 9 iscritti a referto. Reparto lunghi maremmani praticamente inesistente causa infortuni, nel primo quarto si infortuna Zaganjori e ad inizio terzo quarto anche Chinellato si deve fermare per una distorsione; difficile così contrastare un giovane 2.10 aglianese devastante ai rimbalzi. Nonostante questo ed alcune scelte arbitrali rivedibili i maremmani fanno 2 break di una decina di punti ma si fanno riprendere dai padroni di casa che sul punto a punto finale si aggiudicano la partita.

Under 15 Gold: PALLACANESTRO GROSSETO- MENS SANA SIENA 100-47

Gli Under 15 rientrano dopo la giornata di riposo con una convincente vittoria sui pari età della Mens Sana.

Partono subito forte i padroni di casa con un parziale di 15-1 al 5° minuto, poi gli avversari accorciano fino a 19-9 alla fine del primo quarto. Seconda e terza frazione completamente in controllo per i grossetani, che creano un distacco incolmabile per la compagine senese. Ultimo quarto più equilibrato con i grossetani che raggiungono quota 100 allo scadere e possono festeggiare la sedicesima vittoria in questo campionato.

Oggi i ragazzi hanno sfoderato un'ottima prestazione, riuscendo a mantenere una buona intensità per quasi tutta la durata del match. Soddisfatto coach Ceccarelli che si è potuto godere una partita tranquilla e mai in discussione, riuscendo a dare ampio spazio a tutti i suoi ragazzi.

Under 14 Silver: PALLACANESTRO GROSSETO-BASKET ALTOPASCIO : 41 - 43

Gli Under 14 Silver accarezzano il primo successo stagionale contro la capolista Altopascio al palazzetto di Via Austria. Purtroppo, la vittoria è andata agli ospiti per soli due punti con un canestro a 6 secondi dalla fine del match, ma in casa grossetana si festeggia ugualmente per la bella performance dei ragazzi che per la prima volta giocano alla pari contro i propri avversari. Un match iniziato bene soprattutto in difesa, visto che gli attacchi poco produttivi sono condizionati dal lavoro difensivo di entrambe le squadre, match che rimane in equilibrio anche nel secondo tempino con gli ospiti che vanno al riposo sul +4 (21-17). I ragazzi di Grosseto ci credono e lo fanno buttandosi su ogni pallone. Il finale punto a punto diventa una lotteria. Sarà un canestro in contropiede di Altopascio a dare il vantaggio decisivo.

Under 13 Silver: PALLACANESTRO GROSSETO-PONTEDERA 82-30

Continua la striscia positiva per i ragazzi u13 guidati da coach Massai che sul parquet di casa conquista la 4 vittoria su altrettante partite giocate nella seconda fase del campionato. I primi due quarti, giocati con un'elevata intensità difensiva ed offensiva dai grossetani segna già la gara, con I ragazzi ospiti che non riesco a reggere il colpo e che già all'intervallo subiscono un passivo di 45-10. Nel secondo tempo i maremmani gestiscono la gara fino alla sirena finale.