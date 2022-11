Il week end della Pallacanestro Grosseto

Grosseto: In questo weekend anche le ultime formazioni di Pallacanestro Grosseto hanno fatto il loro debutto in campionato, sono otto le squadre della Pallacanestro Grosseto che fino a giugno calcheranno i parquet della Toscana, sette partecipanti a tutti i campionati FIP, oltre ai senior della promozione e alle due formazioni degli Esordienti.







Sabato i più piccoli dell'UNDER 13 hanno esordito con il botto, giocando un derby con l'altra società cittadina che non ha mai avuto storia. Il risultato finale di 29-94 per la società del Presidente Giannini é frutto dell'ottimo lavoro fatto da questo gruppo, con serietà, cura e attenzione. Miglior marcatore della partita Favetta (31 punti).

L'UNDER 14 SILVER esce sconfitta da Livorno con il risultato di 69-28 a favore di una forte Invictus. Squadra nuova quella affidata ai coach Busonero e Massai, formata da più di metà formazione alla prima esperienza con il basket giocato, miglior marcatore Fregonese (9 punti)

Saluta il primo successo invece L'UNDER 14 ÉLITE che, tra le mura amiche, vince con Massa e Cozzile per 86-69. Partita non facile, bisognava riprendere la carreggiata dopo la sconfitta all'esordio con Rosignano e così é stato per i ragazzi di coach Busonero. Fino alla pausa lunga squadre in sostanziale parità ma una pronta ripresa dei grossetani nel terzo quarto (+7) e l'allungo finale nel quarto permettono di chiudere la partita con un +17. Top scorer Tasselli (36 punti).

L'UNDER 15 GOLD non riesce a riportare i 2 punti a casa dalla trasferta di Prato. Partono forte i grossetani nel primo quarto che si chiude sul 13-9. Dalla seconda frazione di gioco i padroni di casa si impongono in attacco e difendono con il coltello tra i denti tanto da recuperare lo svantaggio e allungare fino al +18. Reazione di orgoglio dei biancorossi che nel finale di partita accorciano limitando il divario di punti finale. Pall.2000 Prato - Pallacanestro Grosseto 63-55, miglior marcatore Valleriani (11 punti).

Non riesce l'inversione di marcia per gli UNDER 17 SILVER che, tra le mura amiche, perdono con Rosignano con il risultato di 44-60. I primi due quarti vedono i padroni di casa giocare un basket più sicuro rispetto alla prima giornata chiudendo in parità il primo quarto e concendendo agli ospiti solo il +1 all'intervallo.

Il terzo quarto vede Rosignano risalire la china allungando fino al black out dei grossetani nell'ultimo quarto che lasciano il pallino del gioco agli avversari permettendo l'allungo che concederà loro di portare a casa una vittoria. Miglior marcatore Cinelli (13 punti).

Continua a passo sicuro il percorso degli UNDER 17 GOLD che tornano dalla trasferta di Calcinaia con la terza vittoria consecutiva e il consolidamento del momentaneo primato in classifica vincendo una buona partita con il risultato di 71-80. Un ottimo primo quarto scandisce il distacco tra le due squadre fin da subito, le buone percentuali al tiro e la difesa puntuale confermano il buon lavoro fatto in settimana da coach Di Patria. Top scorer Ginesi (27 punti).

Lunedì sera gli UNDER 19 GOLD ospitano Mens Sana Siena. Molto combattuta e fisica la partita della formazione di coach Ceccarelli . I padroni di casa partono subito bene, spinti anche dal caloroso pubblico di casa, e si portano in vantaggio di 12 lunghezze alla fine del primo quarto che si riducono a 10 all'intervallo. Nonostante i tentativi di rimonta dei senesi e qualche blackout grossetano la squadra gestisce bene il vantaggio e la partita si conclude con il punteggio di 72-57. Miglior marcatore Cutrupi che festeggia con 17 punti il suo compleanno.