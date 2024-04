Il voto da parte degli studenti fuori sede

Grosseto: In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata per l'8 e 9 giugno 2024, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.



Le modalità previste per l’esercizio del voto fuori sede sono due:

- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio.

- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione a cui appartiene il comune di temporaneo domicilio. In questo caso, il voto è comunque espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza.

Presentazione della domanda di ammissione al voto “fuori sede”:

per poter esercitare il voto “fuori sede” gli elettori interessati devono presentare domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, avendo cura di indicare chiaramente l’indirizzo completo del temporaneo domicilio ed un recapito di posta elettronica/pec.

Al modulo di domanda vanno allegati:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

- copia della tessera elettorale

- copia della certificazione o di altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa.

Tale istanza deve essere presentata personalmente, tramite strumenti telematici o persona delegata non oltre domenica 5 maggio 2024 (e può essere anche revocata non oltre mercoledì 15 maggio 2024). Entro il 5° giorno antecedente le elezioni (martedì 4 giugno 2024) il comune di temporaneo domicilio o capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore “fuori sede” un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. Tale documento dovrà essere esibito al seggio insieme alla tessera elettorale e al documento di riconoscimento.

È possibile ritirare i moduli anche presso l’Ufficio Elettorale in Via Saffi 17 secondo i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 08.00/13.00, martedì e giovedì anche 15.00/17.00.

Per informazioni: tel. 0564/488724 – 488725, email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it.