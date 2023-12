“Il volo in Maremma”. Massimiliano Arienti racconta il rapporto tra Aeronautica militare e Maremma

Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Sabato d'Autore” alla Biblioteca comunale Italo Calvino.



Con Massimiliano Arienti, sabato 2 dicembre alle 17:00, si parlerà de “Il volo in Maremma”. Quest’anno si celebra il centenario dell’aeronautica militare, e il libro vuole rendere omaggio al rapporto tra tale forza armata ed il nostro territorio. Volo e Maremma, infatti, hanno un legame antico, forte e duraturo, perché l’aeronautica militare è sin dalle sue origini parte integrante della società ed elemento determinante per la vita e per l’economia del territorio.

A dialogare con l’autore del libro Massimiliano Arienti sarà Paolo Pisani, antropologo e giornalista di Grosseto.