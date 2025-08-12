Il vino che racconta i territori: premiati i migliori vini dei parchi alla VII Rassegna nazionale a Festambiente 2025

I migliori vini dei parchi italiani premiati: dai bianchi profumati agli spumanti, passando per i rossi, rosati e vini dolci, protagonisti della sostenibilità nei territori protetti

Grosseto: Si è conclusa la VII Rassegna degustazione nazionale dei vini dei Parchi e delle aree protette, uno degli appuntamenti più attesi all’interno della 37esima edizione di Festambiente, l’eco-festival nazionale di Legambiente.

Un evento che ha saputo, ancora una volta, mettere in risalto il legame profondo tra eccellenza enologica e tutela ambientale. La rassegna, ideata per valorizzare le produzioni vitivinicole che nascono all’interno dei Parchi e delle aree protette italiane, si conferma un’importante vetrina per le aziende che coniugano qualità, sostenibilità e salvaguardia del territorio.

La commissione tecnica – composta da docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (D.I.S.A.A.A.) dell’Università di Pisa, enologi e sommelier professionisti – ha valutato in degustazione cieca i vini pervenuti da tutta Italia, premiando le eccellenze suddivise per categoria: bianchi, rosati, rossi, spumanti, dolci/da dessert.

La premiazione è avvenuta nell’ambito di "Parchi a Tavola", la rassegna dedicata ai prodotti tipici dei Parchi, che ha registrato anche quest’anno grande affluenza e partecipazione.

“Attraverso la valorizzazione dei vini dei parchi – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e membro della segreteria nazionale di Legambiente – ribadiamo il nostro impegno per un’agricoltura pulita, rispettosa dei cicli naturali e della biodiversità. Promuovere i vini dei territori protetti significa sostenere modelli produttivi che mettono al centro la salute dei cittadini e l’integrità degli ecosistemi. In un momento storico in cui la crisi climatica impone scelte coraggiose, il mondo del vino può e deve essere un protagonista della transizione ecologica.”

Gentili ha poi sottolineato come l’enogastronomia sostenibile, legata ai parchi e alle aree protette, rappresenti una chiave strategica per lo sviluppo locale, la tutela del paesaggio e la creazione di una nuova economia basata sulla qualità ambientale.

L’edizione 2025 della rassegna ha segnato un record di partecipazione con numerose aziende vitivinicole provenienti da parchi nazionali, regionali e riserve naturali, confermando l’interesse crescente verso una filiera del vino capace di unire tradizione, innovazione e sostenibilità.

Elenco vini premiati nella VII Rassegna nazionale dei vini dei Parchi e delle aree protette

Vini bianchi

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - Paestum IGP Coda di Volpe Eleanico 2024 Tenuta Cobellis, Vallo della Lucania (SA)

Parco dei Castelli Romani - Frascati Superiore DOCG Villa dei preti 2024 Az. Agr. Villa Simone, Monte Porzio Catone (RM)

Parco di Portofino - Portofino DOC Vermentino Cappelletta 2024 La Cappelletta di Portofino Srl, Portofino (GE)

Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Moscato di Terracina DOC Oppidum 2024 Cantina Sant’Andrea, Terracina (LT)

Parco dei Castelli Romani - Frascati Superiore DOCG 2023 Camillo Aldobrandini, Frascati (RM)

Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Toscana IGT Ansonica in anfora Valerius 2023 Az.Agr. Antonio Arrighi, Porto Azzurro (LI)

Vini rosati

Parco di Montevecchia e Valle del Curone - Terre Lariane IGT Rosato 2024 Az. Agr. La Costa di C. Crippa, La Valletta Brianza (LC)

Parco delle Alpi Liguri - Ormeasco di Pornassio DOC Sciactrà 2024 Az. Gualtieri, Rezzo (IM)

Parco dell'Etna - Etna DOC Biologico Scalunera 2024 Torre Mora Srl, Castiglione di Sicilia (CT)

Vini rossi

Parco Nazionale del Vesuvio - Vesuvio DOP Lacryma Christi Era 79 2023 Tenuta Augustea, Somma Vesuviana (NA)

Parco Nazionale delle Colline Metallifere - Maremma Toscana DOC Arnaio 2023 Biologico Vegan Valdonica Srl, Roccastrada (GR)

Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - Mandrolisai DOC Kent'annos 2023 Cantina del Mandrolisai Soc. Coop. ARL, Sorgono (NU)

Spumanti

Parco della Maremma - Maremma Toscana DOC Vermentino Spumante Brut Marbrio 2024 Cantina I Vini di Maremma S.A.C., Grosseto (GR)

Vini dolci

Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Aleatico passito dell’Elba DOCG 2024 Biologico Az. Agr. Sapereta, Porto Azzurro (LI)

Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria - Passito di Pantelleria DOP Don Petro 2023 Biologico Az. Agr. E. Bonomo, Pantelleria (TP)

Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria - Passito di Pantelleria DOP Mueggen 2016 S. Murana Vini, Pantelleria (TP)

La Commissione ha deciso anche di assegnare delle targhe speciali ad aziende meritevoli in alcuni ambiti:

La targa DONNE IN VITIVINICOLTURA è stata assegnata a Cantina Villa Gianna di Sabaudia (LT) nel Parco Nazionale del Circeo per l’impegno e la passione al femminile nella gestione dell’azienda vitivinicola.

La targa SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE è stata conferita a Bio Cantina Orsogna di Orsogna (CH) nel Parco Territoriale attrezzato dell’Annunziata che si è caratterizzata nella conservazione dell’ambiente e nel processo produttivo di qualità di vini Biologici e Biodinamici.

La targa AGRICOLTURA EROICA è stata attribuita all’Az. Agr. Possa di Riomaggiore (SP) nel Parco Nazionale delle Cinque Terre che si è distinta nel praticare agricoltura eroica tra vigneti scoscesi e pendenze vertiginose.

La targa VINI AUTOCTONI è stata assegnata alla Soc. Agr. Pasetti di Francavilla al mare (CH) nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per l’impegno nel produrre vini autoctoni che valorizzano il territorio e le radici.



