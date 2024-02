"Il Viminale nega ancora il voto ai fuorisede. AZIONE contesta per il diritto negato"

Grosseto: "AZIONE GROSSETO under 30, nella figura del responsabile provinciale Lorenzo Biagioni, denuncia il proprio dissenso per l'incapacità del Governo di addivenire ad una soluzione sul voto ai fuorisede in un'elezione importante che riguarderà indistintamente tutti i cittadini europei. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo durante il question time alla Camera ad un’interrogazione sul disegno di legge che delega il governo ad adottare eventuali decreti per consentire il voto anche agli studenti lontani dal loro Comune di residenza ha dichiarato: «Tenuto conto che le elezioni europee si svolgeranno l’8 e 9 giugno prossimi e che il 20 aprile è il termine ultimo per l’emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali i tempi per l’esercizio della delega legislativa e per i conseguenti adempimenti tecnici e organizzativi appaiono oggettivamente ristretti».

"Prima delle Amministrative del 2023, - prosegue Biagioni - il governo trasformava la proposta di legge delle opposizioni sul voto ai fuorisede in delega governativa , garantendo che così sarebbe stata accelerata la procedura . Non assicurava di farcela per l’appuntamento del successivo maggio ma c'era un impegno definito "mandato forte", formale e sostanziale, per le elezioni Europee. Oggi, dopo mesi di perdita di tempo, Piantedosi spiega che sono le Europee ad essere troppo vicine. Nonostante si dica che occorre definire, dopo tanti anni ed il susseguirsi di diversi esecutivi, la disciplina che renda, il prima possibile, concretamente più agevole l’esercizio di un diritto fondamentale per la democrazia, in grado di incidere sul fenomeno del cosiddetto astensionismo involontario, che coinvolge soprattutto le giovani generazioni, tutto questo rimane purtroppo nelle promesse e non nei fatti concreti. Italia, Cipro e Malta sono gli unici paesi che non garantiscono questo diritto, oramai una realtà nei paesi dell'Unione Europea con voto consentito altrove per corrispondenza. Le soluzioni sono molte, ma il Ministero dell’Interno non vuole prenderne in considerazione nemmeno una; noi di AZIONE continueremo a lottare adottando anche una mobilitazione nazionale del partito e di tutti gli Under 30, rinvenendo come ultima risorsa, in caso non si addivenga ad una soluzione adeguata nei tempi e nei modi, perlomeno ad un rimborso spese del viaggio alla sede di residenza", conclude Lorenzo Biagioni (Responsabile Under 30 -AZIONE GROSSETO)