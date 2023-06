Il Villa Croci Bsc Under 18 s’impone per manifesta contro la Fiorentina

I biancorossi del manager Danilo Biagioli vincono per 15-5, siglando dieci punti in soli due inning



Grosseto: Grande vittoria per il Villa Croci Bsc Grosseto under 18 sul diamante della Fiorentina che si qualifica matematicamente per i play-off di settembre, prendendosi il primo posto del girone toscano. I biancorossi si sono imposti 15-5 per manifesta, siglando ben dieci punti in due riprese. “Abbiamo disputato – commenta Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 – un’ottima gara contro un avversario di livello. Dopo una situazione di parità, la squadra è riuscita a trovare le giocate giuste per imporsi e portarsi a casa la vittoria”.

Da segnalare le buone prestazioni sul monte di lancio di Lisci, Giangrande e De Rosa. Ottimi in attacco Giangrande, Garcia con una tripla, Porto con due doppi e in generale tutto il line-up con molte valide. Il prossimo appuntamento del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 sarà il 21 giugno contro i Lancers.