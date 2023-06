Il Villa Croci Bsc under 12 è campione regionale

I biancorossi del manager Bordo si aggiudicano i play-off contro la Fiorentina. Vincono anche gli under 15 di Secciani



Grosseto: Gli under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto sono campioni regionali. Nonostante la sconfitta nella gara di ritorno per 4-3 contro la Fiorentina, grazie alla differenza punti negli scontri diretti (all’andata i biancorossi si erano imposti per 6-0), le “baby pesti” grossetane si sono aggiudicate il titolo. “Abbiamo giocato – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – un buon baseball sia in fase difensiva che offensiva. I ragazzi si sono dimostrati all’altezza della situazione, prendendosi con merito il primo posto. Adesso entriamo nella fase nazionale come leader del girone della Toscana”.

Vincono anche gli under 15 del Villa Croci Bsc che, domenica 26 giugno, hanno superato brillantemente per 19-7 la Fiorentina red. “La buona prestazione – dichiara Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 15 – dei lanciatori e le ottime performance difensive hanno contribuito alla vittoria finale. I ragazzi sono scesi sul diamante di gioco con la giusta concentrazione e determinazione”.