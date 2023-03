"IL VICINATO INCONTRA": riunione ad Alberese con gli Assessori comunali

La collaborazione con l'amministrazione comunale vero punto di forza delle attività per i gruppi grossetani del buon vicinato.



Alberese: Si è svolto mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 10 ad Alberese, un incontro tra una delegazione dei residenti locali e gli assessori della Giunta Municipale Megale, Ginanneschi, Vanelli; Erano presenti anche i funzionari dei rispettivi Uffici di competenza e per il coordinamento comunale CDV di Grosseto Andrea Vasellini e Sergio Rubegni.

L'incontro è stato organizzato dal coordinatore del gruppo del Vicinato Luca Varaglioti e dalla Pro loco del paese.

Sono state poste all'attenzione degli assessori alcune criticità del luogo, che sono state evidenziate da tempo nei gruppi da parte della Comunità di Alberese, e sono state avanzate alcune richieste:

Rifacimento del manto stradale e livellamento delle strade di via del Molinaccio e via Vallegiardino che sono molto rovinate ed ormai quasi intransitabili, congrua potatura dei Pini lungo le vie.

Rifacimento del manto stradale delle vie collaterali della Piazza del Combattente ove c'è accesso alle abitazioni.

Manutenzione e controllo dell'impianto antincendio idrico della Sala ex Cinema di Alberese.

Definizione accordo tra Comune e Pro Loco Alborensis, per il locale adibito ad ex biglietteria del Parco, di proprietà dell'Ente Terre Regionali. Opportunità di poterlo accorpare a supporto della Sala Ex Cinema di Alberese per le attività sociali.

Risistemazione e recupero della sala ex Circoscrizione 5 e riqualificazione di tutta la Piazza del Combattente.

Definizione dell'iter per il passaggio consegne all'Assessorato della Cultura della Scuola elementare.

Potatura degli alberi ad alto fusto e manutenzione del verde presente negli spazi pubblici di proprietà del Comune.

Segnalate nuove aree acquisite dal comune a verde pubblico, non ancora inserite nella manutenzione ordinaria attuale.

Chiesta ripulitura dei tombini e fosse delle strade comunali presenti nel centro abitato di Alberese.

In via del Bersagliere, all'altezza dell'ingresso del centro visite del Parco Regionale della Maremma chiesta la tombatura del fosso, al fine di garantire un adeguato attraversamento ai pedoni ed inserire i dissuasori di velocità sulle strisce pedonali.

Chiesta la sistemazione del fosso d'acqua pluviale fino alla località "le frasche" dove è presente il cartello segnaletico di fine paese.

Rinnovata la richiesta di sistemazione ed ampliamento del cimitero di Alberese, dove i lavori sono iniziati, ma purtroppo attualmente sono sospesi.

Richiesta la possibilità di creare parcheggi a lisca di pesce sulla strada del cimitero, all'inizio di via Nedo Ficulle, sul lato sinistro del senso di marcia, e l'installazione dell'illuminazione pubblica fino alla segnaletica della fine del paese.

Chiesta la risoluzione dell'annoso problema relativo all'acqua piovana, in quanto in caso di piogge forti, la strada diventa il letto di un torrente che tracima direttamente in paese portando fanghi e detriti.

Ristabilire la presenza dell'Illuminazione pubblica fino alla pertinenza del Comune a confine con la Provincia, nei due ingressi della frazione, in pratica ove è collocata la segnaletica del luogo della frazione.

Risistemazione del manto stradale asfalto dal sottopasso di Rispescia all'altezza del consorzio agrario, fino all'altro sottopasso della ferrovia in direzione Alberese.

Rilevata alta pericolosità in prossimità del punto informativo dell'Ente Parco Regionale della Maremma, dovuta all'intensa affluenza di mezzi, pedoni e biciclette che attraversano per accedere all'inizio della ciclabile. Sono da prevedere Dissuasori per ridurre la velocità dei veicoli all'ingresso di Alberese sia a nord che al sud e facilitare così l'attraversamento dei pedoni.

Rifacimento del manto stradale, in Via dell'Aviatore, Piazza del Marinaio, fino all'incrocio con Via del Fante.

Regolamentare il Ponte ciclabile alla Barca "Ponte Eugenio Luigi Bellucci".

Ripristino dell'alberatura mancante e sostituzione degli alberi malati o secchi del viale che porta alla Villa Fattoria Granducale, prevalentemente cipressi e lecci.

Ripristino del Display segnaposti presso il parcheggio di Marina di Alberese.

Rivalutazione e miglioramento della raccolta dei rifiuti, prevedendo la possibilità di creare un'isola per lo stoccaggio del materiale ingombrante e per poter effettuare un buon riciclaggio.

Richieste informazioni a riguardo del piano strutturale per la frazione di Alberese.

Gli assessori hanno recepito le istanze locali ed è stato consegnato loro, da parte delle due delegazioni di cittadini, un documento riassuntivo riguardante criticità e proposte. Questi incontri del vicinato hanno lo scopo di favorire lo sviluppo di un buon rapporto di comunicazione tra il cittadino e l'Amministrazione comunale. Si ringraziano per la partecipazione Riccardo Megale, Riccardo Ginanneschi, Erika Vanelli, ed il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna per aver sostenuto questa richiesta dei residenti locali.