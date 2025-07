Il vicesindaco di Scarlino Michele Bianchi interviene contro ogni forma di bullismo nelle scuole

Bianchi: «Ecco i progetti del nostro Comune per contrastare questo fenomeno deprorevole che mina la tranquillità dei nostri ragazzi»

Scarlino: In seguito alla notizia pubblicata dalla stampa relativa al caso di una studentessa costretta a cambiare istituto di istruzione superiore per episodi di bullismo, l'Amministrazione comunale di Scarlino prende una posizione chiara e ferma attraverso le parole del vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Michele Bianchi.

«In qualità di assessore alla pubblica istruzione del Comune di Scarlino – dichiara Michele Bianchi (foto cover) – desidero ribadire con forza la mia posizione contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo. La scuola è, e deve rimanere, un luogo sicuro, inclusivo e sereno per tutti i nostri studenti, un ambiente in cui ognuno possa crescere, apprendere e svilupparsi pienamente, libero da paure e soprusi.

Il bullismo, in tutte le sue manifestazioni, è una piaga che non possiamo e non dobbiamo tollerare. È un atto di violenza, fisica o psicologica, che mina profondamente la dignità e il benessere dei nostri ragazzi, lasciando ferite che spesso faticano a rimarginarsi. È nostro dovere collettivo, come istituzioni, famiglie e comunità, estirpare questo fenomeno alla radice, promuovendo una cultura del rispetto, dell'empatia e della solidarietà.

Per questo, il Comune di Scarlino, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, intende intensificare le proprie azioni e iniziative volte a prevenire e contrastare il bullismo. Ci impegneremo a rafforzare i percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a studenti, docenti e genitori affinché siano sempre più preparati a riconoscere i segnali del bullismo e ad intervenire efficacemente; promuovere progetti educativi innovativi che incentivino il dialogo, la risoluzione pacifica dei conflitti e il valore della diversità, costruendo una rete di supporto tra pari; implementare sportelli d'ascolto e consulenza psicologica all'interno delle scuole, per offrire un punto di riferimento sicuro a chiunque si trovi in difficoltà o sia vittima di atti di bullismo; favorire la collaborazione tra scuola, famiglia e forze dell'ordine, per una gestione tempestiva ed efficace dei casi segnalati, garantendo il massimo supporto alle vittime e un percorso di recupero per i responsabili; utilizzare al meglio gli strumenti normativi esistenti per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, promuovendo un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.

Sono fermamente convinto che solo attraverso un impegno sinergico e costante potremo costruire una scuola in cui ogni studente si senta protetto, valorizzato e libero di esprimere il proprio potenziale. Chiedo a tutte le componenti della nostra comunità – docenti, genitori, studenti, associazioni e cittadini – di unirsi a noi in questa battaglia di civiltà. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui il bullismo sia solo un lontano ricordo.

