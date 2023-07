Il Vertical Summer Tour 2023 fa tappa a Castiglione della Pescaia

Domenica 30 luglio alle ore 11:00 in Piazzale Maristella, Fiab Grosseto Ciclabile consegna all’Amministrazione di Castiglione della Pescaia la bandiera di ComuniCiclabili 2023



Castiglione della Pescaia: Sabato 29 e domenica 30 luglio arriva a Castiglione della Pescaia il Vertical Summer Tour, l'evento itinerante che attraversa le spiagge italiane con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi.

Quella di Castiglione è l’unica tappa in Toscana.

«Siamo felici - afferma il sindaco Elena Nappi - che un evento così conosciuto ed apprezzato dal mondo dei vacanzieri estivi abbia scelto come unica tappa toscana Castiglione della Pescaia, segno evidente della fama e della visibilità di cui gode il nostro comune che deve però essere continuamente alimentata da iniziative come queste che ci permettano di farci conoscere sempre di più, non solo per le caratteristiche di città balneare, ma come lungo da vivere tutto l'anno. Va in questo senso l'inserimento all'interno del Vertical Tour la consegna ufficiale della bandiera della mobilità sostenibile della FIAB che sottolinea il nostro lato ciclabile sul quale puntiamo per far apprezzare il territorio anche al di fuori dei mesi prettamente estivi».

«Quest'anno – commenta l'Assessore al turismo Susanna Lorenzini – offriamo ai nostri ospiti un'esperienza unica e completa che garantirà divertimento e benessere coniugando animazione, musica, sport e attrazioni per ogni fascia di età. Siamo particolarmente felici di ospitare nelle nostre spiagge l'unica tappa in Toscana di questo tour che attraversa tutta la penisola e che impreziosisce il nostro cartellone estivo».

Saranno due giorni di divertimento, musica e tante attività da provare e sperimentare. Il Tour offrirà infatti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia e in acqua ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay, media partner dell'evento. Super ospiti a Castiglione della Pescaia i Vitiello’s, con la loro animazione e DJ Set.

Il programma delle giornate si snoda a partire dalla mattina con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym per poi “scaldarsi” con tantissime attività, giochi a premi e lezioni di ballo. Il pomeriggio sarà il momento dei tornei sportivi di Beach Tennis e Beach Volley e tantissime attività adatte a grandi e piccini.

Questo Vertical Tour sarà anche l'occasione per l'Amministrazione di ricevere la bandiera di ComuniCiclabili 2023 di Fiab. Domenica 30 luglio alle ore 11:00 la cerimonia di consegna al Piazzale Maristella, in riva al mare, alla presenza del Sindaco Elena Nappi e dell'Assessore Susanna Lorenzini.

«Abbiamo voluto ufficializzare la consegna della bandiera di ComuniCiclabili – dice l'Assessore Lorenzini – che anche quest'anno la FIAB ci ha assegnato premiando il nostro impegno e i sempre maggiori risultati ottenuti nella promozione della ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. Lo abbiamo fatto nell'ambito di uno dei nostri maggiori eventi, il Vertical Tour, che grazie alla forte valenza comunicativa, ci permette di amplificare l'importanza di questo progetto e condividere con cittadini e turisti il percorso e lo sviluppo di politiche per una sempre maggiore mobilità ciclistica».

Anche a Castiglione, la bandiera gialla di ComuniCiclabili Fiab arriverà in bicicletta con partenza alle ore 8:30 dal Velodromo Montanelli in via della Repubblica a Grosseto.