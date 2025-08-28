Il valore del Parco in numeri e azioni: online tutti i bilanci di sostenibilità aggiornati dal 2014 ad oggi

Grosseto: Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha aggiornato la sezione del proprio sito istituzionale www.islepark.it dedicata ai Bilanci di Sostenibilità: https://sostenibilita.islepark.it/ Qui sono disponibili i documenti degli ultimi 10 anni.

Il Bilancio di Sostenibilità è una scelta volontaria che l’Ente ha intrapreso per garantire trasparenza verso la collettività. Non è un documento riservato agli specialisti: è pensato per tutti perché racconta con linguaggio semplice le attività svolte dal Parco: non si tratta solo di numeri, ma di un resoconto che mette insieme dati ufficiali, progetti, collaborazioni e risultati concreti, utile per comprendere come vengono gestite le risorse e quali azioni vengono intraprese per tutelare e valorizzare il territorio, ma anche per orientare le strategie future.

La sua redazione richiede un lavoro attento: raccogliere e analizzare i dati significa non solo “contare” le attività svolte, ma anche riflettere criticamente sull’impatto delle scelte compiute. Per chi opera all’interno del Parco è un’occasione di crescita, che offre una visione d’insieme e aiuta a orientare con maggiore consapevolezza le decisioni per il futuro.

I contenuti del Bilancio di Sostenibilità

Il documento si apre con la Lettera agli stakeholder e l’inquadramento del contributo del Parco agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Ripercorre la storia dell’Ente e ne valorizza i riconoscimenti internazionali: il Santuario Pelagos per i Mammiferi Marini, la Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”, la Green List IUCN, il Diploma Europeo delle Aree Protette, la rete Natura 2000 e la Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Capitolo 1: carta d’identità del Parco, governance, strumenti di pianificazione e attività svolte.

Capitolo 2: relazioni con stakeholder, enti di ricerca, associazioni e partner strategici, insieme alle attività di comunicazione.

Capitolo 3: principali performance, con attenzione a gestione economica, ricadute territoriali, attrattività turistico-culturale e risorse umane.

Capitolo 4: progetti per lo sviluppo sostenibile, negli ambiti ambientale, sociale, culturale ed economico.

Il Bilancio di Sostenibilità è quindi uno strumento utile non solo per conoscere le attività del Parco, ma anche per scoprire come queste contribuiscono a costruire un futuro più sostenibile. Invitiamo tutti a leggerlo sulla sezione del sito dedicata