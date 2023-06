Il Tuscany Trail di Tommaso Mattei, un’avventura gravel tra libertà e scoperta

Si è appena concluso il Tuscany Trail 2023, l'evento di bikepacking più grande al mondo, con 4.800 ciclisti da 40 paesi diversi. Il grossetano Tommaso Mattei ha affrontato la sfida. 480 km, 7000 m di dislivello positivo, 27h di pedalata in 2 giorni.



Grosseto: E’ partito il 1 e 2 giugno il Tuscany Trail 2023 che si è confermato come l’evento di bikepacking più grande al mondo, con ben 4.800 ciclisti provenienti da oltre 40 paesi diversi. Questa incredibile esperienza, che si è svolta su un percorso di 480 chilometri, ha offerto ai partecipanti un’esperienza indimenticabile attraverso paesaggi mozzafiato, foreste incantate e centri storici millenari.

Quest’anno ha deciso di partecipare anche il nostro Tommaso Mattei, grossetano ma residente a Monsummano Terme, già finisher a fine aprile alla The Traka in Spagna. Tommy ha deciso di sfidarsi ancora una volta, affrontando il Tuscany Trail come un ulteriore traguardo. E ha vissuto un’indimenticabile avventura, un percorso ciclistico di 480 km con 7000 m di dislivello positivo. Terminato in 27h pedalate, 2 giorni in sella. Oltre ai numeri, ciò che ha reso speciale questa esperienza è stata la sensazione di libertà che ha contraddistinto ogni pedalata.





«Partire all’alba e iniziare il Tuscany Trail – dichiara Tommaso – è stato come aprire una porta verso l’ignoto. Non sapevo cosa mi aspettasse lungo il percorso, ma quel senso di avventura era irresistibile.»

La gara ha preso il via da Donoratico, dal suggestivo parco delle Sughere, e ha attraversato una serie di città e paesini affascinanti lungo il percorso ad anello. I ciclisti hanno avuto l’opportunità di visitare luoghi come Cecina, Vada, Rosignano, Santa Luce, Volterra, San Gimignano, Monteriggioni, Siena, Buonconvento, Montalcino, Seggiano, Paganico, Castiglione della Pescaia, Follonica, Suvereto e infine sono tornati a Donoratico.

«Sono stato sorpreso dalla mia capacità di superare le sfide fisiche e mentali lungo il percorso. Ogni salita ripida e ogni tratto difficile mi hanno permesso di scoprire nuovi limiti e di spingermi oltre le mie aspettative. L’esperienza del Tuscany Trail mi ha insegnato che la libertà non è solo una questione di luoghi da visitare, ma di poter decidere cosa esplorare sulla mia bici. È una sensazione di controllo e di scoperta che consiglio a tutti di provare almeno una volta nella vita.»

Il Tuscany Trail 2023 ha offerto a Tommaso e a tutti i partecipanti un’esperienza unica, combinando la sfida sportiva con l’esplorazione di una delle regioni più affascinanti d’Italia. I ciclisti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella bellezza della Toscana. I partecipanti hanno attraversato foreste incantate, colline ondulate, vigneti pittoreschi e panorami mozzafiato, rendendo il Tuscany Trail un’esperienza multisensoriale che ha toccato nel profondo tutti i partecipanti.