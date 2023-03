Il Trofeo Maremma passa da Scarlino

Domenica 2 aprile il territorio comunale ospita la manifestazione di rally. Attenzione ai divieti



Scarlino: Torna la gara di rally “Trofeo Maremma” e anche Scarlino fa parte del circuito. Domenica 2 aprile, seconda giornata di corse, i piloti faranno tappa la mattina, dalle 9.30 alle 12.30 circa, nel centro urbano capoluogo, mentre il pomeriggio, dalle 13 alle 17 circa, in piazza Agresti nella frazione di Scalo. In entrambe le occasioni le auto si fermeranno per poi ripartire e continuare la corsa.

L’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione ai divieti. Domenica 2 aprile dalle 9.30 alle 12.30 sono vietati il transito e la sosta dei veicoli in via Roma e in via IV Novembre nel centro urbano capoluogo e dalle 13 alle 17 è vietata la sosta in viale Matteotti (nei pressi di piazza Agresti) e in piazza Agresti nella frazione di Scarlino Scalo.