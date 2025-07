Il trio Simoni, Anelli e Valeri a “Note al chiaro di luna”

Giovedì 17 luglio il concerto al museo Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Il festival “Note al chiaro di luna” prosegue con un nuovo appuntamento in programma giovedì 17 luglio alle ore 21.30 con un trio formato da Lorenzo Simoni al sassofono, Matteo Anelli al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria, in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo: 8 euro; info e prenotazioni: iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 0564 927244 – 0564933678).

Lorenzo Simoni ha iniziato a suonare il sassofono all'età di 11 anni e si è diplomato in sassofono classico con lode e menzione speciale al Conservatorio di Livorno. Sin dall'inizio della carriera suona sia come solista che con orchestra e ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali di musica jazz e classica. Ha collaborato con vari artisti, tra i quali Enrico Rava e Stefano di Battista. Si è esibito in eventi e festival prestigiosi come Umbria Jazz, Chigiana International Festival, WebNotte di RepubblicaTv, Ferrara Jazz Club e al Teatro La Fenice di Venezia.

Matteo Anelli si è avvicinato al basso elettrico esibendosi in band rock, ska e pop, per poi iniziare lo studio del contrabbasso nel jazz. Ha studiato con Ben Street e Larry Grenadier. Negli ultimi anni ha fatto parte di numerose band, tra le quali Nico Gori Young Lyons (con Bernardo Guerra), Tony Cattano Naca (con Andrea Melani e Emanuele Parrini), Michele Tino Quartet (con Alessandro Lanzoni e Bernardo Guerra o Stefano Tamborrino). Ha registrato con le band Gatti Mèzzi e Betta Blues Society e collabora con il pianista e cantautore Tommaso Novi.

Marco Valeri si è appassionato alla batteria fin da piccolo, vedendo il padre suonare lo strumento. A 14 anni ha iniziato a studiare con Alberto D'Anna. A 16 anni comincia ad esibirsi nei club con formazioni di vario genere: funk, pop, blues. Nel 1996 si avvicina alla musica jazz. Tra il 2002 e il 2003 è più volte a New York, dove entra in contatto con la realtà musicale americana e dalla quale è profondamente influenzato. Nel 2004 fa parte della band di Sandro Deidda per lo spettacolo di Serena Dandini “Jovinelli Varietà”. Ha collaborato – tra gli altri – con Bill Saxton, Gegè Telesforo, Danilo Rea, Serena Autieri, Syria. Ha suonato nei più prestigiosi festival italiani.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.