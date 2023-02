Cultura & spettacolo Il Trio dell’Accademia Amiata protagonista delle letture musicali in biblioteca 21 febbraio 2023

Redazione Massa Marittima: Oggi 21 febbraio, alle ore 18, nella biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima si terrà l'iniziativa "Letture Musicali" con la partecipazione del Trio dell'Accademia Amiata composto da Ettore Candela al pianoforte, Marina Zannerini al clarinetto, e Claudio Cavalieri al violino.

I musicisti accompagneranno le letture di Charles - Ferdinand Ramuz a cura di Liber Pater, con Roberta Barbieri e Unico Messicani. Questo evento fa parte dei 15 incontri gratuiti, organizzati dalle Rete Grobac delle Biblioteche di Maremma, in collaborazione con l'associazione musicale Agimus Grosseto. Durante i 15 incontri i vari musicisti presenteranno brani musicali ispirati o tratti dalle opere letterarie proposte, raccontando il legame tra le due forme di arte. Attraverso i loro strumenti racconteranno in musica i testi scritti di alcuni tra i più grandi poeti. L'ingresso è gratuito.

