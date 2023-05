Il Triathlon entra a scuola con l'Istituto Sant'Anna

Grosseto: Ottimo successo di adesioni per l'evento organizzato da SBR3 al velodromo di Grosseto che ha fatto conoscere ai piú piccoli il mondo del triathlon e del duathlon. Dopo la presentazione in Comune di qualche settimana fa e anche grazie alla promozione di Enegan, Riesco, Antiflamme e Allianz, si é passati sul campo per una mattinata di giochi e prove che hanno coinvolto i bambini delle elementari dell'Istituto Sant'Anna diretto da Debora Santini.

Accompagnati dalle docenti, dalla direttrice stessa e dalle famiglie, i bambini delle cinque classi sono stati assistiti dallo staff tecnico di SBR3 in una serie di attivitá ludiche volte a sviluppare quelle capacitá coordinative e condizionali che sono prerequisito per poter approcciarsi alle tre discipline dello sport. Cinque le stazioni di lavoro ricreate: all'interno di esse i bambini hanno fatto pratica con il mezzo ciclistico tra slalom e prove di abilitá, hanno provato una gara di duathlon e preso confidenza con il cambio tra la corsa e la bici, una delle fasi piú delicate e spettacolari.



Ora per i molti bambini rimasti affascinati da questa giornata, oltre che per tutti gli interessati dai 5 ai 18 anni, sono aperte le prove direttamente presso i corsi di avviamento al triathlon. Info sbr3triathlon@gmail.com - 3481026978