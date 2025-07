Il trend dei piatti freddi “home made” per l’estate 2025

Da Citterio tre idee da ricreare a casa con i salumi della tradizione italiana

Con l’arrivo della stagione calda le abitudini alimentari degli italiani si rinnovano, complici le temperature elevate, cresce il desiderio di piatti freddi, leggeri e veloci da preparare, che non richiedano lunghe cotture e possano essere gustati in solitaria o in un momento conviviale con amici e familiari. Ma l’estate non è sinonimo di rinunce: anzi, aumenta la voglia di sperimentare con ingredienti freschi e di qualità, dando vita a preparazioni belle da vedere e gustose da assaporare.

Secondo le ultime rilevazioni sui trend di consumo, nei mesi tra giugno e agosto le ricerche online di ricette fredde “fatte in casa” crescono in media del 40%, segno di un interesse sempre più vivo verso piatti creativi e personalizzati, da preparare in anticipo e servire al momento giusto. Sempre più italiani, infatti, vogliono stupire i propri ospiti con proposte curate nei dettagli, trasformando il pranzo o la cena estiva in un piccolo evento di gusto.

Per interpretare questa rinnovata voglia di piatti freddi “home made”, Citterio propone tre idee fresche, colorate e raffinate: ricette facili da realizzare a casa, che uniscono i sapori autentici dei salumi della tradizione ad alimenti salutari e tipici dell’estate.

La prima proposta è un’insalata di avocado, Salame Milano e noci, che gioca sui contrasti e sorprende per l’equilibrio delle consistenze: la cremosità dell’avocado e la freschezza dell’insalata si sposano con la sapidità del Salame di Milano, mentre i gherigli di noce regalano una nota rustica e croccante che completa il piatto.

La seconda idea è un’insalata di riso con ananas, mango, formaggio e Cubetti di prosciutto cotto: questi ultimi si legano alla dolcezza succosa del mango e dell’ananas, mentre i piccoli dadini di formaggio aggiungono una piacevole rotondità al gusto.

Infine, il terzo piatto, un’insalata di spinacino novello con straccetti di Prosciutto Cotto e profumi mediterranei, è pensato per chi cerca leggerezza senza rinunciare al gusto: la tenerezza dello spinacino novello, insieme alla dolcezza naturale del prosciutto cotto, alla croccantezza dei pinoli tostati e al sapore intenso delle olive taggiasche e dei pomodori essiccati, crea un’armonia unica di sapori tra loro contrastanti.

Per queste ricette, Citterio ha utilizzato due prodotti della linea Tagliofresco, come l’originale Salame di Milano, 100% italiano dal gusto pieno e delicato, e il Prosciutto Cotto Grangusto di alta qualità, cotto a vapore e delicatamente aromatizzato. Inoltre i Cubetti di Prosciutto Cotto Citterio ricchi di gusto e con solo il 2,8% di grassi, ottenuti solo da Prosciutto cotto intero selezionato.

LE RICETTE

Insalata di avocado, Tagliofresco Salame Milano Citterio e noci

Ingredienti per 4 persone:

100g di Tagliofresco Salame Milano Citterio

3 Avocado

50g gherigli di noci

200g Insalata a piacere

Sale

Olio EVO

Preparazione: Iniziare a lavare e asciugare bene l’insalata, tagliare l’avocado a fette e sgusciare le noci. Impiattare mettendo le fette di avocado e l’insalata, aggiungere sale e olio. Prendere le fette di salame e disporle nel piatto con l’avocado e l’insalata. Cospargere il tutto con qualche gheriglio di noce. L’insalata estiva è pronta per essere gustata.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Difficoltà: facile

Insalata di riso con ananas, mango, formaggio e Cubetti di prosciutto cotto Citterio

Ingredienti per 4 persone:

130g di Cubetti di Prosciutto Cotto Citterio

500g Riso bianco ideale per insalate

Metà Ananas tagliata a quadrotti

1 Mango tagliato a quadrotti

150g Formaggio dolce a cubetti

Olio EVO

Sale fino

Erbe a piacere (menta, erba cipollina)

Preparazione: Mettere a bollire l’acqua per il riso e nel frattempo iniziare a preparare la frutta tagliata a pezzi. Pulire l’ananas e tagliarlo a quadrotti di 2 cm, pulire anche il mango e tagliarlo anch’esso a cubotti. Prendere una scodella bella capiente e iniziare a mettere l’ananas e il mango, unire i cubetti di Prosciutto cotto e il formaggio tagliato a dadini. Cucinare il riso per circa 15/18 minuti, una volta cotto passarlo sotto l’acqua fredda e versarlo nella ciotola precedentemente preparata con tutti gli ingredienti. Aggiungere olio EVO e mescolare bene, fino a quando tutto si sarà amalgamato per bene. Aggiungere a piacere erbe aromatiche. Riporre in frigorifero e gustare dopo qualche ora fresca.

Tempo di preparazione: 25 minuti

Difficoltà: facile

Insalata di spinacino novello e straccetti Tagliofresco Prosciutto Cotto Grangusto Citterio, con profumi mediterranei

Ingredienti per 4 persone:

110g Tagliofresco Prosciutto Cotto Grangusto Citterio

160 gr di spinacino novello

200 gr di prosciutto cotto

30 gr di pinoli

30 gr di pomodori essiccati al sole

40 gr di olive taggiasche

Preparazione: Iniziare tostando i pinoli in un pentolino antiaderente a fuoco medio, mescolando spesso per evitare che si brucino, oppure passare in forno per qualche minuto fino a doratura. Nel frattempo, tagliare il prosciutto cotto a straccetti e tenerlo da parte. In un’insalatiera capiente, aggiungere lo spinacino novello ben lavato e asciugato. Unire quindi gli straccetti di prosciutto cotto, i pinoli tostati, le olive taggiasche e i pomodori essiccati al sole tagliati a pezzetti. Mescolare delicatamente per distribuire gli ingredienti in modo uniforme. Condire l’insalata a piacere con olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e, se si desidera, un tocco di pepe. Per un piatto ancora più sfizioso, completare con crostini di pane croccante.

Tempo di preparazione: 20 minuti

Difficoltà: facile