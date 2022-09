Il torrentismo, escursionismo con Terramare e Fossombroni

Grosseto: Il torrentismo è una forma di escursionismo che Asd Terramare effettua nei fiumi dell'Amiata che prevede la discesa dei fiumi e torrenti alternando camminate, guadi nuoto e a seconda del grado di difficoltà arrampicate e discese in corda. Come per altri sport esistono percorsi di varia difficoltà, dai più semplici torrenti d’iniziazione estivi ai percorsi estremi invernali. Con una discreta preparazione atletica e un po’ di esperienza in escursionismo, si può godere in tutta sicurezza della bellezza di luoghi incontaminati e del piacere di uno sport praticato all’aria aperta.

Come vestirsi e cosa portare scarpe da torrentismo o da trekking oppure da ginnastica con suola tacchettata. Una maglietta e scarpe di ricambio, un kway leggero, costume da bagno, L'organizzazione fornirà; Salvagente, muta e casco.